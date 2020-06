Temptation Island, Alessandro Graziani ha avuto una storia con Serena Enardu? Parla lei su Instagram

Oggi pomeriggio, a fine puntata di Uomini e Donne, è entrato in studio Gabriele Parpiglia per far chiarezza con Alessandro Graziani, ex tentatore e intimo amico di Serena Enardu, da poco lasciata con Pago. Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo di fare luce sulla questione per rispetto alla redazione di Uomini e Donne, spettatori e Giovanna Abate.

A quanto dicono Parpiglia e Pago, il motivo della rottura tra il cantautore e la Enardu sarebbe proprio una storia tra quest’ultima e Alessandro Graziani. Pago ha spiegato, in una lunga lettera su Chi, di aver trovato nel telefono di Serena alcuni messaggi del pallavolista, una comunicazione telematica durata quattro mesi.

In puntata, Gabriele Parpiglia, ha chiesto ad Alessandro di raccontare la verità e ammettere questa storia durata mesi tra lui e Serena Enardu. Il pallavolista ha dichiarato di non aver mai avuto una storia d’amore con lei ma di essere solo un amico che ha confortato la donna nei momenti di difficoltà. Inoltre, ha spiegato di non aver mai parlato di lei in tv per rispetto anche del figlio che ha a casa. Tuttavia, ha ammesso l’esistenza dei messaggi fino a dicembre ma era convinto che Pago lo sapesse.

SERENA ENARDU COMMENTA LA PUNTATA – Inaspettatamente, è arrivata la risposta di Serena Enardu sulla questione. “Io sono basita, prevedo che mi dovrò fare un’altra maschera tra poco, anzi mi sa che mi preparo i popcorn perché andremo a sentire delle cose interessanti. Per chi non fosse sintonizzato su Mediaset, c’è Maria De Filippi con Uomini e Donne ed è arrivato Gabriele Parpiglia che si è anche pettinato per l’occasione” ha esordito la Enardu su Instagram.

“Povero Alessandro, mi dispiace e ti chiedo scusa per aver subito tutto questo. Voi avete costruito quattro mesi di relazione? A questo punto dico ma magari! Oggi penso che la cosa peggiore nel mondo siano i visionari, i cantastorie, sono quelli che si convincono di cose e te la fanno pagare. Bisogna avere paure di queste persone, non dell’ignoranza” ha concluso la donna. E voi da che parte state?