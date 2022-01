Temptation Island, brutta scoperta per Francesco Chiofalo: “Devo operarmi di nuovo”

Negli scorsi giorni un ex volto noto di Temptation Island ha ricevuto una brutta notizia dopo una visita di controllo. Si tratta di Francesco Chiofalo, noto anche come “Lenticchio”, che ha annunciato di doversi nuovamente operare.

“Devo operarmi di nuovo” – Solo qualche anno fa Chiofalo si è ritrovato a dover affrontare un brutto periodo. A seguito di un incidente, infatti, Francesco aveva scoperto di avere un tumore benigno al cervello e si è quindi dovuto operare. Fortunatamente l’operazione è andata bene, ma il ragazzo si deve comunque sottoporre periodicamente a delle visite.

Durante una visita fatta all’ospedale San Camillo di Roma, ha fatto un’amara scoperta. L’ex tentatore ha infatti scoperto di avere una “palla nera” in testa. A rivelarlo è stato proprio Lenticchio, raccontando l’accaduto ai tanti follower:

“Ho fatto la solita risonanza magnetica – ha spiegato dalle stories del suo account social – che faccio di routine alla testa dopo il tumore per vedere come sto e sto bene. Unica cosa è che dalla risonanza risulta che nel canale, nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola, ho una palla nera. Prima non c’era, perché l’altro anno ho rifatto il naso quindi ho fatto le lastre. Ieri sono andato dall’otorino a vedere un po’ meglio cos’è e bisognerà fare una biopsia per capire meglio”.

Nonostante non si sappia ancora di cosa si tratti, questa palla nera potrebbe dargli dei problemi con la respirazione. Proprio per questo è comunque necessaria l’operazione. Sempre attraverso le IG Stories, Chiofalo ha annunciato che dovrà tornare nuovamente ad operarsi al San Camillo.

L’ex volto di Temptation Island ha ammesso di essere tranquillo, sperando comunque di non dover rivivere l’incubo che ha vissuto qualche anno fa. Confida, inoltre, che non si tratti di nulla di grave.