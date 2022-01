GF Vip, Aldo Montano assente in studio: “Mia moglie ha il Covid”

Durante la puntata del GF Vip andata in onda 10 gennaio, al pubblico non è sfuggita l’assenza di un ex gieffino. In studio, infatti, era vuota la sedia di Aldo Montano. A spiegare il motivo di tale assenza è stato proprio il campione olimpico attraverso i social.

“Mia moglie ha il Covid” – Nonostante fosse tra i concorrenti più amati dal pubblico, Montano ha deciso di mettere fine al suo percorso nel programma. Sebbene fuori dalla casa, lo schermitore continua a seguire le vicende dei suoi ex compagni d’avventura.

In una puntata ricca di dinamiche, ai telespettatori non è sfuggito un dettaglio. Tra gli ex concorrenti presenti in studio, infatti, c’era una sedia rimasta vuota. Era assente Aldo Montano, suscitando così la curiosità e la preoccupazione dei fan dell’ex gieffino.

Attraverso le sue IG Stories, Montano ha voluto spiegare il perché della sua assenza nel programma. Stando a quanto spiegato dallo stesso campione, la moglie Olga è risultata positiva al Covid e per questo costretto all’isolamento:

“Speravo di stare insieme a voi stasera, invece no. Purtroppo non sono in puntata con tutti voi, mia moglie ha il Covid. Io sono separato da lei ma devo rispettare i 10 giorni di quarantena sperando che non arrivi anche a me. Mi dispiace tanto, speriamo di rivederci quanto prima”.