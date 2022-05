Temptation Island, Carlotta Adacher fidanzata con Giulio Raselli si racconta: “Com’è finita la storia con Alessandro Autera”

Carlotta Adacher l’abbiamo conosciuta durante l’edizione di Temptation Island dell’anno scorso. L’ex tentatrice, finito il programma, avviò una relazione con Alessandro Autera, il quale partecipò al programma con la sua fidanzata. Ad oggi i due non stanno più insieme, anzi, la giovane è fidanzata da poco con Giulio Raselli e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Mondo TV 24.

L’esperienza a Temptation Island

Lorenzo Pugnaloni, giornalista che ha diretto l’intervista ha chiesto a Carlotta se avesse un ricordo positivo della sua esperienza nel reality dei sentimenti. La giovane ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto belli all’interno del programma: “Quello sì. Io ti dirò, a me come esperienza è piaciuta tantissimo e la rifarei anche domani. Al di là di Alessandro, il mio ex. Proprio come esperienza: stai senza telefono, stai tre settimane senza, ti disintossichi e hai più contatto con te stesso e con le persone accanto.

Ti ritrovi e secondo me non è una cosa da sottovalutare. Già solo per questo è un’esperienza che rifarei e consiglierei di fare. Sicuramente il mio percorso è stato diverso rispetto ad Alessandro che ha fatto il percorso da fidanzato. Sicuramente i tentatori e le tentatrici lo vivono con una leggerezza diversa rispetto a loro. Però mi è proprio piaciuto”.

Su Alessandro Autera: “Il nulla più totale”

Inevitabilmente si è parlato del rapporto con il suo ex fidanzato, Alessandro Autera, con il quale non ha più contatti. “Ad oggi ti dico il nulla più totale. Secondo me è rimasto un grande affetto, almeno da parte mia e credo anche da parte sua. E son convinta che se io domani lo dovessi chiamare, per qualsiasi cosa, lui ci sarebbe. E viceversa. Però non abbiamo nessun tipo di rapporto ad oggi” ha spiegato Carlotta.

Tra i due le cose non sono sempre state rose e fiori, infatti, spesso hanno litigato sui social: “Ad Agosto c’è stata perché eravamo in vacanza, fatalità in Sardegna tutti e due. Io avevo già la mia vacanza programmata. A lui un amico, Tommi, che ha fatto con noi Temptation Island, gli propose di andare in Sardegna. Lui mi disse di aver detto a Tommi: “No guarda non vengo perché già ci sta Carlotta, poi sembra che la rincorro.” E io gli ho detto: “Vabbè che ti frega, tu vai, tanto siamo anche in posti diversi.” Poi da là gelosia, cose, lui è molto geloso su tante cose. Quindi già da lì, per una foto in costume, dove poteva sembrare io stessi in topless, è partito il putiferio. Sui social proprio guerra. Poi a Febbraio di nuovo perché la distanza, uno litiga, non si riesce a vedere quando vuole, gelosie insomma che non ti sto a dire perché non finiamo più ed è partito di nuovo sui social”.

La loro storia quindi si è conclusa, ma non per volere della ragazza, la quale ha poi aggiunto: “Scelta sua. Io in quel momento non avrei preso quella decisione, l’ha presa lui e va bene così. Poi è tornato e se l’è presa in quel posto”.