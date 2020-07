Temptation Island: Chi è Ciavy, tutti i dettagli sulla vita

Ciavy è uno dei protagonisti di Temptation Island 2020, ma cosa sappiamo esattamente sulla sua vita? In realtà conosciamo poco, ed è per questo che adesso vi sveleremo qualche dettaglio.

CIAVY DI TEMPTATAION ISLAND, CHI è? TUTTE LE CURIOSITà – Una delle curiosità principali da chiarire in primis è sicuramente quella del nome. Il suo vero nome non è Ciavy ma Andrea Maliokapis. Ciavy è un appellattivo che starebbe per ”er ciavatta”. Inoltre è anche un grande appassionato di box, uno sport che pratica da diverso tempo.

CIAVY: LA SUA VITA PRIVATA – Si conosce molto poco della vita privata di Ciavy. Possiamo sicuramente affermare che fa il pr nei locali, organizza quindi vari eventi in discoteche e locali della zona Eur di Roma.

Il ragazzo attualmente è fidanzato con Valeria Liberati. I due si sono conosciuti 10 anni, ma nel 2016 si sono fidanzati ufficialmente rendendosi conto di amarsi. Dopo poco, però, sono nate le prime problematiche.

Infatti pare che Ciavy non voglia avere grossi impegni con la fidanzata, mentre lei gli avrebbe chiesto di andare a convivere, tenendo anche conto del fatto che lei ha già una figlia di 10 anni.

Ed è per questo che i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island, per mettersi alla prova. Staremo a vedere nelle prossime puntate come si metteranno le cose per i due protagonisti.