Temptation Island: cicogna in arrivo per una chiacchierata coppia?

Nel corso delle edizioni di Temptation Island, sono state tante le coppie che hanno deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti. Tra le tante, di certo i fan del programma di ricordano di quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso.

I due, noti al pubblico di Mediaset per la loro relazione abbastanza turbolenta, sono finiti nel mirino del gossip. Stando a una recente segnalazione, Alberto e Speranza presto potrebbero diventare genitori.

IN DOLCE ATTESA? – Come detto in precedenza, i due sono noti ai fan del gossip per la loro partecipazione al noto docu-reality di Canale 5. Insieme da anni, i due hanno affrontato delle profonde crisi a causa dei tradimenti di Maritato.

Una volta giunta alla fine dell’avventura nel programma, al falò la ragazza aveva deciso di uscire da sola. Davanti a questa decisione, Alberto ha iniziato a corteggiare nuovamente Speranza, riuscendo a conquistarla un’altra volta. Anche fuori da Temptation Island, però, i due hanno avuto non pochi tira e molla.

Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha lanciato uno scoop che riguarda proprio la coppia. L’esperta di gossip ha mostrato la segnalazione giuntale da una follower, in cui affermava di aver avvistato la coppia e che: “Ciao, ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta“. Si tratta però di un’indiscrezione, quindi non resta altro che attendere la conferma o smentita da parte della coppia.