Temptation Island, la “folle” gelosia di un concorrente: “Sei solo mia”

Ieri sera, mercoledì 30 giugno, è andata in onda la prima puntata della nona edizione di Temptation Island. Tra i programmi più attesi e seguiti del periodo estivo, il docu-reality ha iniziato con un gran numero di telespettatori. Tra le sei coppie che hanno deciso di compiere un viaggio tra i sentimenti, ad attirare l’attenzione è stata quella formata da Valentina e Tommaso.

“Sei solo mia” – Come già accennato nel breve video di presentazione, nella prima puntata i fan hanno potuto assistere alla “folle” gelosia di Tommaso verso la sua fidanzata. È stato proprio questo a spingere Valentina a scrivere al programma.

Sebbene non sia di certo passata inosservata la differenza d’età tra i due, lui 21 anni e lei 40 anni, a far discutere è stata la patologica gelosia ragazzo. A metterlo a dura prova, infatti, sono stati i video mostrati nel pinnettu.

Ancor prima di partire, il ragazzo aveva ribadito alla fidanzata: “Tu sei mia, devi guardare solo me”. A farlo impazzire, però, è stato vedere Valentina provare i bikini insieme alle altre concorrenti. Davanti a quei video, infatti, non si è fatta attendere l’esagerata reazione di Tommaso: “Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Stupida! Quel costume secondo me è un po’ troppo scollato”.

Una volta insieme alle tentatrici, il 21enne ha tentato di giustificare la “folle” gelosia avuta davanti a quelle immagini. In lacrime il ragazzo ha ammesso: “Per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto (…) Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura”.

E se a creare polemiche è proprio la gelosia del giovane concorrente, le anticipazioni della seconda puntata parlerebbero di un presunto avvicinamento con una tentatrici. Sarà vero oppure si tratta di una tattica per tentare di spingere Valentina a chiedere il falò di confronto? Non resta altro che attendere la nuova puntata di Temptation Island, prevista per lunedì 5 luglio in prima serata.