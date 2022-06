Temptation Island, lieto annuncio di un ex concorrente: diventerà papà per la prima volta

Dopo anni dalla sua partecipazione a Temptation Island, Roberto Ranieri è tornato al centro dell’attenzione. L’ex concorrente, da quanto emerso sui social, diventerà padre per la prima volta.

PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA – Come detto in precedenza, Roberto è noto al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione al noto docu-reality. Nel 2016, insieme a Valeria Vassallo, sua fidanzata dell’epoca, ha intrapreso un viaggio nei sentimenti.

Fidanzati da ben 7 anni, i due ragazzi hanno messo alla prova la loro storia e il loro amore. Durante la sua partecipazione al programma, Roberto ha però perso la testa per la single Melissa Castagnoli. Una volta lasciata Valeria, Ranieri è stato rifiutato dalla tentatrice.

Chiuso il breve capitolo televisivo, l’ex volto di Temptation Island sembrava avesse ritrovato il sorriso al fianco di Martina La Rocca. La loro storia d’amore, però, è giunta al capolinea dopo poco tempo. Da quest’ultima storia, il ragazzo non aveva più fatto sapere nulla riguardo la sua vita sentimentale.

Sebbene Roberto sia da tempo distante dal mondo dello spettacolo, è recente la notizia riguardo la sua nuova storia d’amore. Dal 2020, infatti, Ranieri è felicemente impegnato con Floriana De Maria. Un amore, il loro, da cui a breve nascerà un bambino. Da quanto emerso dal profilo della donna, in cui è presente il video del gender revival, la coppia è in attesa di un maschietto.