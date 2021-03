Temptation Island: Martina Sebastiani chiama la figlia come quella di Chiara Ferragni, è polemica

E’ sorta una polemica su Instagram. Le due protagoniste sono Chiara Ferragni e Martina Sebastiani, ex protagonista dell’edizione di Temptation Island 2018.

All’epoca lei era fidanzata con Gianpaolo Quarta. E’ diventato virale il video nel quale la ragazza appellava quello che era il suo attuale ragazzo con il nome di Andrea, con il quale aveva flirtato fino a poco prima.

MARTINA SEBASTIANI ADESSO: LA NASCITA DELLA BAMBINA – Attualmente Martina Sebastiani ha cambiato ragazzo. Il suo attuale fidanzato si chiama Gianfranco, un ragazzo molto riservato che non appartiene al mondo dello spettacolo. Adesso è anche il dolce attesa di una splendida bambina che chiamerà Vittoria.

LA POLEMICA PER IL NOME DELLA FIGLIA, LA RISPOSTA DI LEI – Non appena il popolo del web ha scoperto il nome che vorrà a dare alla sua bambina, ossia Vittoria, è stata aspramente criticata di aver voluto copiare Chiara Ferragni. La riposta della Sebastiani non ha tardato ad arrivare:

“Io e il mio ragazzo abbiamo scelto questo nome quando ancora non ero incinta, non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone!”. Per vedere la sua risposta clicca qui.