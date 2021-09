Temptation Island, Nicola Panico si sposa: la proposta a Francesco e la sua reazione

Nicola Panico, ex partecipante di Temptation Island, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Il suo nome è Francesca Parenti. Di recente la coppia ha annunciato di aspettare anche un bambino.

NICOLA PANICO E LA SUA COMPAGNA SI SPOSANO – A dare la bella notizia è stato proprio il ragazzo sul suo profilo di Instagram. Ha infatti pubblicato un video nel quale ha immortalato il momento in cui ha dato l’anello alla sua futura sposa e con il quale la condurrà all’altare.

La proposta è stata fatta in un ristorante in cui erano presenti alcuni loro amici, ma anche parenti e conoscenti della coppia. Nel locale infatti si stava celebrando il matrimonio di alcuni amici. Dopo che lui le ha chiesto di sposarlo si sono baciati sulle note di Your Simple The Best, di Tina Turner.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA – Al momento del lancio del bouquet, la Parenti era insieme ad altre invitate all’evento, con la speranza di prendere il mazzo di fiori che come da tradizione viene fatto sventolare in aria dai due ragazzi che saranno presto sposi. Ma, in quell’attimo la sposa si è diretta verso di lei, l’ha abbracciata affettuosamente e le ha dato in mano il bouquet.

Panico poi ha pianto e ha baciato la sua futura sposa dicendo:“Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come donna, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia”. Per vedere il video clicca qui.