Temptation Island, non tornerà quest’estate? Il documento di Mediaset

Da settimane si vocifera che Temptation Island sia stato cancellato. Sebbene non sia stato ancora rilasciato alcun comunicato stampa ufficiale, un documento di Mediaset confermerebbe tale rumors.

TEMPTATION ISLAND CANCELLATO? – Tra i programmi Mediaset più seguiti durante l’estate, sembra proprio che Temptation Island, almeno per il momento, non tornerà in onda. Notizia già circolata da TVBlog, ma che trova conferma dai listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia.

Il documento in questione illustra nel dettaglio tutta la programmazione della rete per la vendita degli spazi pubblicitari. Non c’è però traccia del programma condotto da Filippo Bisciglia, solitamente in onda nel periodo tra giugno e luglio.

Su questa inaspettata scelta, ne aveva dato un accenno il conduttore stesso. Durante un’intervista a Nuovo TV, Filippo aveva infatti rivelato: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre”. Da quel momento non ci sono stati ulteriori aggiornamenti.

Non è ancora trapelato il motivo dietro tale decisione, nonostante siano già iniziate a circolare le prime teorie. Tra le ipotesi, la più probabile vede un problema di rinnovo dell’acquisizione dei diritti del format, tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol.