Temptation Island, parla Annamaria Laino: ”Le tentatrici importunano anche fuori”

La coppia formata da Antonio Martello e Annamaria Laino, che ha partecipato alla penultima edizione di Temptation Island, ha deciso di raccontarsi in un’intervista. Non sono mancati, però, degli avvertimenti da parte della Laino alle tentatrici.

L’INTERVISTA DI ANTONIO E ANNAMARIA A RADIO RADIO – I due si sono raccontati in un’intervista a Radio Radio. Giada Di Miceli li ha ospitati in una nuova puntata di ‘Non succederà più’, e la coppia ne ha approfittato per parlare della loro esperienze in tv a Temptation Island. Attualmente i due sono riusciti a salvaguardare il loro rapporto e oggi sembrano essere insieme più felici che mai.

La donna, però, ha voluto fare delle precisazioni in merito all’esperienza vissuta in tv, soprattutto per quanto riguarda alcuni tradimenti da parte del fidanzato Antonio. Annamaria ha spiegato che dopo il programma sono venute fuori alcune presunte amanti del fidanzato. Stando a quanto raccontato da lei, però, quando Antonio si era relazionato con queste donne, loro erano separati e dunque non stavano insieme.

Ad Annamaria, quindi, non interessano queste presunte testimonianze, perché quando sono avvenute queste ‘sbandate’ i due non stavano insieme. Lo hanno raccontato spesso, anche nel programma, che la loro storia era stata caratterizzata da diversi tira e molla. Oggi Antonio e Annamaria sognano di creare una famiglia insieme e sognano anche il matrimonio.

LE PAROLE DI ANNAMARIA RIVOLTE ALLE TENTATRICI – L’occasione, per Annamaria, è giunta quando Giada ha chiesto ad Antonio se la sua tentatrice, secondo lui, sarebbe stata sincera nel manifestare interesse verso di lui o se, al contrario, fosse stata soltanto una parte e avesse recitato un copione. Lui ha risposto che qualcosa gli era sembrato finto, altro invece no. Annamaria ha poi preso parola dicendo:

“La tentatrice è un ruolo che fate nel programma, fuori smettetela. Un po’ insistono. Lasciamo perdere le coppie che si vogliono bene, che trovino la persona adatta a loro e che la smettano di importunare. Chi stanno importunando? Ho visto la storia di Anna e Andrea, ho saputo qualche altra cosina. Sì, stanno importunando i fidanzati”. A chi si sarà riferita Annamaria al di là della coppia formata da Andrea e Anna?