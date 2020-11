Temptation Island, Sofia Calesso contro il programma: preferenza per una delle concorrenti?

A scagliarsi contro Temptation Island, uno dei programmi di punta del palinsesto estivo di Mediaset, è un ex concorrente. Si tratta di Sofia Calesso che in una recente intervista ha rivolto una pesante accusa sia al programma che a Maria De Filippi. Stando a quanto emerso, la donna ha accusato la regina di Canale 5 di avere una preferenza verso un ex concorrente in particolare.

PREFERENZE? – Intervista da Deianira Marzano, Sofia a PiùDonna ha voluto far emergere una situazione alquanto strana per lei. Nota per aver partecipato al docu-reality quest’anno, Sofia si è scagliata duramente contro il programma. In particolare, la Calesso ha parlato di Carlotta Dell’Isola, facendo intendere che, secondo lei, la ragazza sarebbe privilegiata.

Sofia ha svelato alcuni retroscena inaspettati, evidenziando così un trattamento diverso rispetto a quello rivervato a Carlotta e ad un’altra ex concorrente. Per avvalorare la sua tesi, Sofia ha parlato delle ospitate di Carlotta nel salotto di Maurizio Costanzo: “È sicuramente strano vederla in un programma di un certo spessore culturale come è sempre stato il il Costanzo show. Il marito della De Filippi non tratta certi “argomenti”, e scade raramente nel trash. […] Fosse stato un altro contesto come Pomeriggio5 sicuramente la sua presenza mi sarebbe sembrata più opportuna”.

La Calesso ha infatti rivelato che a lei e ai concorrenti della sua edizione era stato proibito perfino fare sponsorizzazioni. Oltre a ciò, né a lei né alle altre coppie è stata data la possibilità di fare il classico confronto a Uomini e Donne. Visto le voci che vedono un ex concorrente del programma prossimo all’ingresso nella casa del GF Vip, Sofia è sicura che si tratti proprio di Carlotta.

Secondo lei, quindi, Carlotta avrebbe amicizie all’interno del mondo dello spettacolo. Infatti, stando a quanto rivelato da Sofia, Dell’Isola e Alessia Marcuzzi si conoscerebbero da tempo: “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex marito Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia”.

La Calesso ha inoltre aggiunto che questi sono dubbi che si sono posti anche altri ex concorrenti di Temptation Island, ma che non avrebbero avuto il coraggio di ammetterlo.