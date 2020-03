Temptation Island Vip: Massimo e la sua ex tentatrice sempre più innamorati

Conclusa quasi da un anno, l’ultima edizione di Temptation Island, due partecipanti che stanno ancora insieme hanno deciso di rilasciare un’intervista nella quale mostrano tutto l’amore che stanno provando l’uno per l’altro e la reciproca compatibilità, scopriamo di chi si tratta.

TEMPTATION ISLAND: IL PERCORSO DI MASSIMO E ILARIA – Massimo e Ilaria erano fidanzati da diversi anni prima che prendessero la decisione di partecipare a Temptation Island. Quell’occasione, per il loro rapporto, non fu riappacificante, anzi, Ilaria sempre più provata dall’atteggiamento di Massimo con una delle tentatrici del villaggio, Sonia, ha deciso poi di chiudere la relazione. Anche se a quanto pare anche Massimo era di completo accordo con la decisione.

TEMPTATION ISLAND: SONIA E MASSIMO ORA – Dopo aver avuto un confronto diretto nello studio di Uomini e Donne con l’ex Ilaria, oggi Sonia e Massimo stanno ancora insieme ed anche particolarmente bene. Sempre più in sintonia e compatibilità, tanto che i due hanno già da un po’ fatto un bel passo: la convivenza.

TEMPTATION ISLAND: LE PAROLE DI SONIA – I due che ormai sono una vera e propria coppia, hanno rilasciato un’intervista a distanza di un anno. Ecco le loro parole: ”Ci completiamo. Siamo passionali, divertenti, veri. Il mio Massimo è impaziente, diretto, disordinato, ma sempre spontaneo, generoso, estroverso”. Ha raccontato Sonia al settimanale nuovo

TEMPTATION ISLAND: LE PAROLE DI MASSIMO – ”Pregi e difetti fanno di lei una ragazza unica. Sa mettersi in discussione, è puntigliosa, severa con se stessa e sensibile. E riesce a essere sempre spumeggiante, dinamica e premurosa. Non potrei desiderare di più, lei è un dono per la mia vita” , ha dichiarato Massimo nell’intervista al settimanale, e ancora: “Il passato non si può cancellare. Porto con me tutti i ricordi, belli o brutti che siano. Sicuramente io sono maturato molto e questo lo devo a Sonia. Dopo Temptation Island Ilaria ha provato a riconquistarmi, ma per me era finita“.

TEMPTATION ISLAND: COSA FA ORA ILARIA? – Ilaria sembra che stia continuando con la sua carriera sui social e mentre Massimo ha trovato l’amore con la bella tentatrice, lei sembra essere persa per un certo Andrea, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. Nascerà qualcosa? Chi può dirlo, non ci resta che attendere sue notizie!