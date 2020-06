Temptation Island Vip, Silvia Tirado risponde alle accuse di Gabriele Pippo: “L’abito non fa il monaco”

Silvia Tirado e Gabriele Pippo, ex concorrenti di Temptation Island Vip, continuano a ad attaccarsi sui social. Questa volta, la fotomodella ha risposto alle accuse mosse dal suo ex fidanzato in merito alle foto pubblicate sul suo profilo. Andiamo per gradi.

SILVIA TIRADO AFFERMA DI AVERE UN BLOCCO SESSUALE – Tempo fa Silvia Tirado dichiarò a Red Zone su Radiochat.it di aver avuto un blocco sessuale dopo la fine del programma, a causa dell’ipocondria. Queste affermazioni sono arrivate alle orecchie del figlio di Pippo Franco, il quale ha deciso di replicare duramente alle dichiarazioni della sua ex fidanzata.

GABRIELE PIPPO COMMENTA LE DICHIARAZIONI DI SILVIA TIRADO – Durante un’intervista per Red Zone, programma radiofonico condotto su Radiochat.it da Alex Achille, Gabriele Pippo ha commentato aspramente le precedenti dichiarazioni della ex fidanzata, sottolineando come la ragazza non abbia problemi a condividere foto di sé sui social. “Ho ascoltato quanto da lei dichiarato riguardo il suo blocco sessuale… dalle foto che pubblica su Instagram non si direbbe ma ci posso anche credere perché la reputo una ragazza sincera ma se fossi in lei, certe foto le eviterei“ ha affermato il ragazzo.

“Ho pensato spesso al nostro rapporto ma oggi non credo possa esserci più amore fra noi: io sono concentrato sul mio lavoro e sui miei progetti. Ho letto anche che Silvia vorrebbe un chiarimento con i miei, posso risponderle tranquillamente che conoscendo i loro caratteri, non penso che questo possa accadere” ha concluso Gabriele Pippo menzionando anche la famiglia. Silvia ha spiegato di voler parlare con i suoi cari per superare l’astio che si è venuto a creare.

SILVIA TIRADO COMMENTA LE ACCUSE DI GABRIELE PIPPO – La fotomodella, tuttavia, non si è lasciata sfuggire l’occasione di commentare queste dichiarazioni dell’ex fidanzato. In queste ore, Silvia Tirado ha girato delle Instagram stories per spiegare la situazione: “Non capisco cosa gli stia prendendo, nel 2020 è assurdo che una persona debba essere giudicata per il proprio lavoro. Io faccio la fotomodella, le mie foto non sono nudo, sono lingerie e costume da bagno. Se vai al mare vedi una donna in costume. Come si può giudicare una donna dalle foto che mette? Questa è la stessa mentalità di chi vede una persona con i tatuaggi e crede che possa essere un criminale”. E voi da che parte state?