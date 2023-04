Terribile scoperta: ecco cosa ha fatto la donna dopo la morte della figlia

Accettare la perdita di una persona cara è un processo lungo e doloroso durante il quale chi resta ha bisogno del tempo per comprendere e riorganizzare la propria vita. Il vuoto lasciato non potrà essere colmato e proprio per questo non tutti reagiscono allo stesso modo.

In alcuni casi le reazioni possono essere addirittura assurde. Tempo fa, infatti, ha molto colpito la storia dell’uomo di 55 anni, Angelo Bellanova, che non riuscendo ad accettare la morte della cara madre decide di conservarne il cadavere all’interno di un freezer. Una reazione spropositata considerando che, ad oggi, a suo carico pende l’accusa di occultamento di cadavere.

Quella del pugliese, però, non è l’unica storia di questo genere. Una donna americana non riuscendo ad accettare la perdita della figlia, stroncata da un brutto male ad appena poco più di 30 anni, ne ha conservato il corpo grazie ad una sorta di processo di mummificazione.

La donna, infatti, curava quotidianamente il corpo della giovane donna con un miscuglio a base di alcol ed ha giustificato i propri gesti dicendo che era stata proprio la figlia, apparendole in sonno, a chiederglielo.

La storia è andata avanti per 10 anni fin quando il nipote dell’anziana ha fatto il macabro ritrovamento. Questa volta il buon senso ha avuto la meglio e la storia è stata denunciata alle autorità.