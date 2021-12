Testo unico sicurezza sul lavoro: scopo, contenuti e obiettivi

Il Testo unico sicurezza sul lavoro è il documento in grado di vigilare sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In buona sintesi si tratta di un insieme di regole in materia di sicurezza.

Con il passare degli anni il Testo Unico ha subito delle modifiche al fine di riuscire ad offrire ai lavoratori il miglior ausilio possibile. La legge 81/08 da cui il Testo unico sicurezza sul lavoro prende origine, è stato poi integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 che è entrato in vigore il 20 agosto del 2009 appunto.

Le fondamenta del Testo Unico sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico sicurezza sul lavoro prevede una serie di regole che si possono applicare a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, ovvero i soggetti che ad essi sono equiparati.

Il d.lgs 81/08 poggia le sue radici su alcuni principi cardine della Costituzione italiana. Nello specifico vi potremmo parlare dell’art. 32 del decreto, il quale ci parla del diritto alla salute e all’integrità fisica visto come un diritto fondamentale dell’uomo.

L’art. 35 della Costituzione italiana invece garantisce il diritto al lavoro, mentre l’art. 41 sostiene quella che viene definita iniziativa economica privata che non si deve però svolgere in contrasto con l’utilità sociale e con modalità che recano danno alla sicurezza, libertà e dignità umana.

Cosa prevede

L’obiettivo della legge 81/08 o del Testo Unico sicurezza sul lavoro era quello di fornire delle regole, ma anche dare indicazioni specifiche per quel che riguarda tutte le misure preventive volte a rendere estremamente sicuri i luoghi di lavoro, qualunque essi siano.

Lo scopo finale di tale intervento è sostanzialmente quello di evitare o meglio ridurre al minimo i rischi a cui i lavoratori possono essere esposti nello svolgimento della propria attività lavorativa. Tutti gli articoli del testo sono dunque volti a ridurre al minimo gli infortuni, gli incidenti e anche le possibilità di contrarre quelle che sono definite malattie professionali.

Solo riuscendo ad adeguarsi alle misure previste dal Testo Unico sicurezza sul lavoro sarà possibile svolgere la propria attività lavorativa nella maggior efficienza possibile.

Istruire il personale sul Testo Unico sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico sicurezza sul lavoro oltre a prevedere tutte le misure necessarie per lo svolgimento del lavoro in piena sicurezza, indica anche il bisogno delle aziende di istruire il proprio personale in merito alle disposizioni che riguardano, appunto, la sicurezza sul lavoro.

All’interno di ogni azienda sono previsti dei soggetti responsabili in materia di sicurezza sul lavoro, che rispondono delle responsabilità previste per tali soggetti nel caso in cui ci fossero incidenti all’interno dell’azienda.

Ecco che dunque per le aziende sono previsti una serie di corsi da svolgere al momento dell’assunzione o dell’avvio di una nuova attività, oltre all’obbligo di aggiornamento periodico al fine di ottenere i Crediti sicurezza sul lavoro necessari per lo svolgimento dell’attività stessa.

Conoscendo i Crediti sicurezza sul lavoro

In altre parole possiamo affermare che i Crediti sicurezza sul lavoro sono elementi indispensabili per il corretto svolgimento della propria attività lavorativa. Ovvio che essi sono strettamente legati all’attività svolta.

I dipendenti di una fabbrica saranno ad esempio tenuti a svolgere taluni corsi per la sicurezza sul lavoro, mentre i dipendenti di attività di ristorazione altre. Ma lo scopo è sempre quello di mettere in atto le disposizioni previste dal Testo Unico sicurezza sul lavoro.

Ogni lavoratore dipendente o autonomo è tenuto a maturare nell’arco dell’anno lavorativo taluni Crediti sicurezza sul lavoro, che si possono ottenere grazie a corsi specifici e permettono alle aziende di restare sempre aggiornate per quel che riguarda le nuove normative in merito di sicurezza sul lavoro.

Insomma dei corsi di svolgimento che in taluni casi si rivelano veramente indispensabili per lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa. I corsi di formazione previsti dalla legge, possono essere svolti tanto in presenza quanto su piattaforme di e-learning riconosciute.