Tim Summer Hits, De Martino e Delogu convincono il pubblico: confronto con la Gregoraci?

Per la tristezza e la nostalgia del pubblico dei primi anni 2000, il Festivalbar ormai è solo un ricordo. Tuttavia, da un po’ di anni a questa parte ci sono parecchi eventi musicali in cui le case discografiche propongono pezzi destinati a diventare tormentoni. È il caso del Tim Summer Hits condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu e di Battiti Live, condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

La coppia Delogu-De Martino convince il pubblico

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Tim Summer Hits, la cui conduzione è stata affidata a Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due sono alla loro prima esperienza in un evento simile, eppure hanno convinto il pubblico. Sui social sono apparsi tweet e post di complimenti per questa coppia e non sono mancate le frecciatine ad Elisabetta Gregoraci.

De Martino e Delogu hanno fatto una bellissima figura, non si sono mai scomposti e sono rimasti sempre sul pezzo. Questo modo di affrontare l’evento è piaciuto moltissimo ai telespettatori, i quali si sono riversati sui social per complimentarsi con De Martino e Delogu.

Stoccata ad Elisabetta Gregoraci?

Il confronto con la conduttrice di Battiti Live è avvenuto nel modo più naturale possibile poiché si tratta di un evento molto simile a sfondo musicale. In tanti hanno paragonato i due stili di conduzione, quello di Andrea Delogu con la Gregoraci. La prima ha una bella esperienza in radio, pertanto è chiaro che sia più nel suo ambiente.

“Andrea Delogu stasera, l’altra sera la Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva? Che imbarazzo” si legge su Twitter.