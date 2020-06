Tiziano Ferro, arriva l’annuncio: presto lui e il marito diventeranno genitori

Dopo le nozze nel 2019, è arrivato un altro grande annuncio da uno dei cantanti italiani più famosi a livello mondiale. Tiziano Ferro ha rivelato che lui e suo marito, Victor Allen, diventeranno presto genitori.

LA VOGLIA DI PATERNITÀ – Il cantante non ha mai nascosto uno dei suoi grandi sogni, ovvero quello di diventare padre. Come anche rivelato in una passata intervista a Vanity Fair, Tiziano avrebbe realizzato questo sogno anche da single:

“Se voglio diventare padre anche senza un fidanzato? Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare presto una persona con cui condividere questo sogno”.

Quella persona, però, Ferro l’ha trovata. Dopo una relazione di tre anni, l’uomo ha deciso di passare la sua vita con Victor e ora anche di vivere il suo sogno con lui.

I SUOI PROGETTI CON VICTOR – Nonostante l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo, la coppia non sembra vacillare. Residente oramai a Los Angeles, Tiziano ha spiegato le opportunità che l’America gli offre:

“Qui la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto ‘fostering’, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c’è una sensazione di tranquillità”.