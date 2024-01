TOSCA: “Invece no” è il nuovo singolo

Quando incroci lo sguardo di una persona e capisci che dal quel momento i tuoi occhi non

vorranno più nient’altro: “Invece No”, il nuovo singolo di Tosca disponibile dal 26 gennaio, è l’inizio di un amore pop-punk, ma non esattamente come ci aspetteremmo.

Il mondo di Tosca subisce un irruente terremoto che gli fa dimenticare i suoi sogni da rockstar, ma non la sua natura da ragazzo alternativo: ribelle a suo modo, si trova attonito ai piedi della persona che potrebbe rappresentare la vera avventura. Party e rock band cadono in secondo piano rispetto alla figura appena incontrata, tanto irreale da sembrare inventata.

Un’esplosione punk elettrizzante come il primo incontro, trascinante come la voglia di rivedersi, con quella punta di anarchia tipica del genere. “Invece no” è tanto spigolosa quanto leggera, grazie alla produzione di heysimo e Leonardo Brillo, che hanno saputo trasformare in musica la dualità dell’artista, diviso a metà tra le incertezze e la voglia di spaccare tutto.

“Mi ripeto che non voglio cose serie, ma sto già pensando a dove andremo in ferie, che a tuo padre io non piaccio, digli che sono un bravo ragazzo, invece no”

Nonostante i disastrosi presupposti, inizia così una nuova fase artistica e sentimentale per

Tosca, che, raccontando la sua storia d’amore, ci trascinerà in un mondo di chitarre elettriche, due di picche e serate fuori controllo.

BIOGRAFIA

Alberto Toscani, in arte Tosca, vive nell’hinterland milanese e fin dall’adolescenza si appassiona al mondo pop-punk: gruppi come Blink-182, Sum-41, Simple Plan e Finley, saranno dei caposaldi nel suo percorso. Nel 2022 si ritrova con l’amico e produttore Leonardo Brillo a scrivere e comporre canzoni quasi per gioco: esce così “Diverso”, il loro primo singolo, che darà il via a una lunga collaborazione che ancora oggi persiste. Nel 2023 esce l’EP “MATCH”, ispirato al mondo di Tinder e delle relazioni finite male, uno dei temi più sentiti dall’artista. Parallelamente pubblica “Annegare” insieme a BLUEMONDAY, il brano è l’esempio di come l’indie e il punk possano incontrarsi sullo stesso terreno. Difatti l’indie è un genere molto vicino all’artista: tra i suoi ascolti oltre ai Girlfriends, Charlotte Sands, KennyHoopla e Naska, possiamo annoverare anche Coez, Gazzelle e Calcutta. Il 26 Gennaio uscirà il singolo “Invece no”, anticipatore del nuovo progetto musicale di Tosca in uscita nel 2024.