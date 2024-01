Giulio Raselli, i duri commenti di un ex gieffino: “Mi devi dei soldi da mesi”

A finire inaspettatamente nel mirino del gossip è stato Giulio Raselli. A farlo finire al centro dell’attenzione dei social sono stati le pesanti accuse lanciate da Matteo Diamante, ex volto del GF Vip.

“Mi devi dei soldi da mesi” – Sono passati diversi anni dall’avventura di Giulio nello studio di Uomini e Donne. Inizialmente ha preso parte al programma come corteggiatore di Giulia Cavaglià, per poi salire sul trono e scegliere Giulia D’Urso. La storia d’amore, però, è terminata diversi mesi dopo la fine del dating-show di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore il ragazzo è finito nel mirino del popolo dei social dopo i recenti commenti che Matteo Diamante ha lasciato sotto diversi suoi post. L’ex protagonista dell’ultima edizione del GF Vip ha voluto fare una richiesta particolare all’oramai ex amico, ovvero riavere indietro i soldi che gli avrebbe prestato.

“Ciao Giulio, forse non so se te l’ho scritto ancora sotto qualche foto – ha scritto Matteo – ma mi dovresti dare ancora i miei soldi sei sparito e siccome sono venuto a sapere che devi dei soldi anche ad altre persone, mi farebbe piacere sapere in che modo riusciresti a restituirmi i miei”, ha così scritto Diamante.

In un altro commento, invece, Matteo ha fatto intendere che Raselli avrebbe iniziato a non rispondergli al telefono: “Ciao Giulio, ti scrivo di nuovo qua, mi devi dei soldi da mesi, riesci almeno a rispondermi al telefono? Sono miei, grazie”. Rincarando la dose, sempre sotto a un altro post dell’ex tronista: “Ciao Giulio, riusciresti a rispondermi ai mille messaggi che ti ho lasciato? Sia nei dm che su Whatsapp… così è, per correttezza”.