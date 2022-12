Tottenham interessato a Rabiot, ma attenzione al Bayern

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, gli spurs sarebbero intenzionati al fare un’offerta per Adrien Rabiot già dal mese di gennaio. C’è la richiesta della Juventus

La Juventus sembrerebbe intenzionata a cedere Adrien Rabiot già dal mese di gennaio. Il calciatore francese piace e non poco alle squadre di Premier League, con ora anche il Tottenham che si è inserito nella trattativa.

Attenzione, però, perché la possibilità che vada in Premier League c’è ma non è sicura. In agguato potrebbe esserci ancora il Bayern Monaco, che non ha mai smesso di osservare il giocatore francese. A centrocampo servirebbe qualcuno di fisico e la Juventus sarebbe ben disposta a cedere.

Contratto in scadenza

Attualmente il Bayern Monaco avrebbe bisogno di un centrocampista fisico. Infatti, in una delle ultime uscite Musiala ha giocato un po’ più arretrato. Un ruolo che potrebbe anche fare, ma per lui che predilige una posizione ben più avanzata in campo.

Un indizio social potrebbe essere già arrivato, con Rabiot che prima del mondiale in Qatar ha scattato una foto con Kingsley Coman: ex giocatore bianconero attualmente al Bayern Monaco. Rabiot è stato già in passato corteggiato dai bavaresi, che ora potrebbero cogliere la palla al balzo.

La Juventus sembra intenzionata a chiedere circa 14-15 milioni di euro per far partire il giocatore, complice anche la scadenza di contratto a fine stagione. I bianconeri starebbero cercando di rinnovare con il francese, ma non sembrano esserci margini di trattativa specialmente per le esose richieste della madre agente. Intanto a gennaio si capirà di più: Premier o Bundesliga?