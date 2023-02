Tottenham, Ndombele pagato troppo: in campo non rende

Il Tottenham non è molto soddisfatto del rendimento di Tanguy Ndombele, acquistato per 65 milioni di sterline. Il giocatore non sta rendendo e questo potrebbe costargli una partenza dall’Inghilterra. Ecco cosa è trapelato dalle dichiarazioni del presidente degli Spurs.

Ndombele pagato troppo: in campo non rende

Attraverso le parole del presidente Levy, il Tottenham ha fatto sapere che il giocatore è stato un acquisto sbagliato, come ad esempio anche Lo Celso, troppo avventato. Ndombele, infatti, in campo non rende, o almeno non rende quanto dovrebbe.

La situazione economica degli Spurs è sfuggita di mano, complice anche questo acquisto; per questo motivo, è necessario cambiare la rotta a partire da adesso.

Nel frattempo, Ndombele potrebbe tornare in Inghilterra a fine stagione dato che il riscatto del Napoli non è scontato.