TradeFW Opinioni – Fare la scelta intelligente

I mercati di trading non sono un fenomeno nuovo; esistono da decenni e si parla di persone che fanno trading nel mercato azionario o nel mercato del forex e fanno fortuna. La maggior parte delle persone ha l’impressione che il trading in questi mercati sia troppo complicato e hanno lasciato che questa complessità li allontanasse, anche se sono consapevoli del potenziale di questi mercati. Questo è rimasto così per molto tempo, fino a un paio di decenni fa che ha portato al progresso tecnologico. Questo si è riverberato attraverso numerosi settori, tra cui il mondo del trading. Oggi, il trading online ha suscitato l’interesse di innumerevoli trader che non avrebbero mai potuto immaginare di entrare nei mercati finanziari e tanto meno di fare trading a tempo pieno.

La parte migliore è che non è necessario avere una carriera a tempo pieno nel trading. Potete optare per questo come un modo per integrare il vostro reddito esistente, o semplicemente prenderlo come un hobby. La facilità di accesso ai mercati finanziari è la ragione principale per la quale stanno godendo di un così grande afflusso di traffico. Le storie di persone che fanno fortuna in questo spazio e accumulano ricchezze che durano per generazioni hanno incuriosito molte persone in tutto il mondo. Il mercato azionario così come il mercato del forex stanno dilagando con tali successi, ma queste non sono certamente le uniche opzioni che i trader possono esplorare.

Ci sono altri mercati che vale la pena di esplorare, come quello delle materie prime e gli indici. Una nuova aggiunta è stata fatta anche sotto forma di criptovalute, che offrono anche rendimenti sostanziali e hanno attirato molte persone verso lo spazio di negoziazione. Nel difficile clima economico attuale, tutti cercano di ottenere profitti elevati, cosa possibile grazie a questi mercati finanziari. Inoltre, i trader possono godere di una grande flessibilità, hanno accesso a numerose opportunità e non devono preoccuparsi di tali barriere all’ingresso.

Se volete fare trading sui mercati finanziari, non avete bisogno di una laurea, di una formazione precedente o di un’esperienza. Non dovete nemmeno avere molti capitali da investire, il che significa che potete iniziare con una piccola parte dei vostri risparmi e prendere le cose con calma. Ma, da dove si comincia? Il trading online è comodo e utile, ma dove si fa trading? È qui che il ruolo di un broker diventa evidente, in quanto queste aziende sono specializzate nel fornire agli aspiranti trader la piattaforma, gli strumenti, i servizi e le caratteristiche che sono tutti necessari in questo processo.

La ricerca di un broker è una sfida importante per i trader, ma non lo è perché non ci sono molte opzioni. In realtà, è perché ci sono troppe opzioni, dato che le società che offrono servizi di trading sono raddoppiate negli ultimi anni. L’analisi di queste scelte può essere piuttosto travolgente e spesso spinge le persone a fare la scelta sbagliata, con conseguenze disastrose. Non si può semplicemente scegliere alla cieca un broker perché non c’è modo di prevedere se sono autentici e possono offrire i servizi richiesti.

Alcune aziende sono poco cristalline e non ci si può fidare, altre si rivolgono a una specifica categoria di trader, come i professionisti o i principianti. Ci sono anche quelle che offrono beni o strumenti limitati e altro ancora. La chiave è saper distinguere le varie società per evitare l’estenuante processo di dover ricominciare da zero. Con il broker giusto, non perderete nessuna opportunità e potrete trovarle solo quando farete la vostra ricerca. Investire un po’ di tempo nella ricerca in anticipo può risparmiarvi il mal di testa in seguito.

Un broker di forex e CFD, TradeFW è una delle società che troverete, che è stata fondata nel maggio 2018. La sua società madre è iTrade Global (CY) Ltd, che si trova a Limassol, Cipro, ed è autorizzata ad offrire servizi di trading a clienti in tutta Europa. Potrete accedere al sito web in diverse lingue, tra cui inglese, italiano, tedesco, arabo, russo, svedese, spagnolo e olandese. Permette un’esperienza a tutto tondo, grazie ad una serie di strumenti, opzioni di conto solido, soluzioni di trading multiple e strumenti di trading avanzati. Trattandosi di un broker di CFD (Contract for Difference), si fa trading solo sui contratti delle attività sottostanti e non si acquistano le attività fisicamente, il che è un vantaggio.

Questo ti dà una buona impressione, ma ci sono molte altre cose che bisogna esaminare nei minimi dettagli. Date un’occhiata ad alcune di esse qui sotto:

Broker TradeFW Sito web https://www.tradefw.com/it/ Conti di trading Standard, Oro, VIP e Professionale Deposito minimo $250 Copertura del patrimonio Forex, Azioni, Indici, Materie prime e Criptovalute Strumenti di trading Grafici e strumenti di analisi tecnica, indicatori di trading, quotazioni, protezione del saldo negativo, strumenti di gestione del rischio e Expert Advisors (EAs) per il trading automatizzato Istruzione e formazione Sì Assistenza clienti Assistenza clienti 24/5 via e-mail e numero di telefono Politica di sicurezza Politiche antiriciclaggio (Antiriciclaggio) e KYC (Conosci il tuo cliente), Fondo di compensazione per gli investitori (ICF) Capogruppo iTrade Global (CY) Ltd. Regolamento Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro (CySEC)

TradeFW è un Intermediario Regolamentato

Quando iniziate a guardare i broker dei mercati finanziari, vi accorgerete che sono divisi in due categorie: quelli regolamentati e quelli non regolamentati. Le società regolamentate sono definite come quelle che ottengono una licenza di esercizio per la fornitura dei loro servizi e sono monitorate e supervisionate da un’autorità di regolamentazione, il che significa rispettare i loro standard e le loro regole. Al contrario, i broker non regolamentati non possono avere alcuna licenza, sviluppare e implementare le proprie politiche e non devono rispettare alcun requisito.

Questa distinzione da sola indica che i broker regolamentati sono più affidabili e professionali perché hanno fatto lo sforzo di ottenere una licenza appropriata e forniscono servizi autentici. TradeFW è un broker regolamentato, che è supervisionato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), che è un organismo di regolamentazione ben noto e popolare. Le società che sono regolamentate dall’organizzazione devono rispettare alcuni requisiti rigorosi per poter offrire i loro servizi. Questa regolamentazione richiede che il broker si conformi anche alla Direttiva MIFID II, ovvero la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari, che può promuovere la concorrenza, la trasparenza, l’efficienza finanziaria e garantire la protezione dei consumatori.

Essendo una società regolamentata, TradeFW ha implementato sulla sua piattaforma le politiche di sicurezza AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer). Ciò significa che chiunque si iscriva sulla piattaforma della società dovrà presentare alcuni documenti per verificare la propria identità e l’indirizzo prima di poter effettuare transazioni. I documenti che possono essere presentati per la prova dell’identità includono una carta d’identità nazionale, un passaporto internazionale o una patente di guida. Una bolletta dell’acqua, del gas, dell’elettricità o dell’elettricità o un estratto conto bancario possono essere presentati come prova dell’indirizzo.

In conformità con il regolamento CySEC, TradeFW è anche membro dell’Investor Compensation Fund (ICF). Ciò significa che nel caso in cui la società dichiari fallimento o sospenda i propri servizi, è tenuta a risarcire i propri clienti per tutti i fondi da loro depositati.

TradeFW offre diverse soluzioni di trading

Quando avrete finito di controllare lo stato normativo del broker, giunge il momento di spostare la vostra attenzione verso le soluzioni di trading offerte. È importante sapere quali sono le soluzioni di trading disponibili, perché questo si riferisce al software che utilizzerete per eseguire le vostre operazioni di trading e include gli strumenti e le caratteristiche necessarie per un trading efficiente. Se la piattaforma non offre una buona performance, avrete dei problemi durante il processo di trading. Ad esempio, se la piattaforma è troppo lenta o si impalla frequentemente, non sarete in grado di eseguire le vostre operazioni in modo tempestivo, influenzando così il vostro profitto.

Pertanto, avete bisogno di soluzioni di trading potenti e innovative che vi offrano flessibilità e spazio per il trading secondo le vostre preferenze. Per fornire ai propri clienti il meglio, TradeFW ha scelto di offrire la gamma di soluzioni di trading MetaTrader4. Riconosciuta come una delle migliori piattaforme di trading sui mercati finanziari, la MT4 utilizza una tecnologia all’avanguardia per offrire un’esperienza di trading ottimale. Pertanto, è diventata la prima scelta dei trader di tutto il mondo. Troverete diverse versioni della MT4 disponibili su Trade FW, che includono:

Il desktop MT4

La versione tradizionale della MT4 è la piattaforma di trading desktop che ha guadagnato popolarità grazie alla superiore esecuzione degli ordini e all’interfaccia utente altamente intuitiva che è molto meglio delle altre opzioni disponibili. Può essere scaricata su diversi sistemi operativi e non richiede molto tempo per l’installazione. Sono inoltre disponibili numerose funzioni personalizzabili che possono migliorare la vostra esperienza complessiva di trading. È possibile utilizzare il trading con un solo clic e ottenere l’accesso a strumenti e funzionalità, come gli strumenti di analisi, il pacchetto di grafici, l’impostazione di più grafici, diversi tipi di ordini, la finestra di navigazione, le capacità di esecuzione degli ordini e gli indicatori di trading preinstallati. Inoltre, i trader possono anche utilizzare gli Expert Advisor (EAs), che possono essere utilizzati per il trading automatico.

Il WebTrader MT4

I trader che non vogliono utilizzare una piattaforma di trading scaricabile hanno l’opzione del MT4 WebTrader, che è stato aggiunto da TradeFW per facilitare i suoi clienti. L’accesso alla piattaforma è abbastanza semplice, in quanto per farlo è sufficiente accedere al proprio conto tramite il loro sito web. Non è necessario scaricare o installare alcun software e la sua interfaccia user-friendly lo rende facile da usare per ogni trader. È possibile utilizzare la funzione di trading con un solo clic anche qui, e alcuni degli altri vantaggi disponibili includono l’accesso alla cronologia completa del conto, ordini di trading multipli e modalità di esecuzione, MarketWatch in tempo reale, gli indicatori di trading, i tempi del grafico e la protezione dei dati tramite crittografia.

MT4 iOS

Poiché le soluzioni mobili sono molto richieste dai trader moderni, non sorprende che siano state sviluppate anche applicazioni di mobile trading per soddisfare i trader. TradeFW offre ai suoi clienti la possibilità di scaricare l’applicazione mobile MT4 progettata per i dispositivi iOS, inclusi iPad e iPhone. Questa app permette ai trader di sfruttare tutte le opportunità dei mercati finanziari perché hanno accesso al loro conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È inoltre possibile godere di layout personalizzabili, di un’esecuzione extra-veloce delle operazioni di trading e di schermate multiple, nonché di un trading automatizzato. Sono disponibili diverse modalità di esecuzione, insieme a un pacchetto di grafici intuitivi e quotazioni in tempo reale.

L’MT4 Android

Proprio come iOS, TradeFW ha aggiunto anche l’applicazione mobile MT4 per dispositivi Android, che funziona sia per smartphone che per tablet. L’app è arricchita di funzionalità ed è alimentata da una tecnologia all’avanguardia con layout personalizzabili. Il trading con un solo clic, i dati storici, le quotazioni in tempo reale, le funzionalità avanzate dei grafici, lo storico completo del trading e le modalità di esecuzione degli ordini sono solo alcune delle caratteristiche che vengono fornite qui. Inoltre, la versione tablet dell’applicazione mobile permette ai trader di fare trading direttamente dai grafici.

TradeFW vanta 170 strumenti di trading

Non è mai intelligente per i trader considerare un broker per le loro esigenze di trading senza dare un’occhiata alle loro offerte di attività. È fondamentale verificare quali attività sono fornite per il trading, in particolare se si ha in mente uno strumento specifico in cui si vuole investire. Se le vostre opzioni preferite non sono disponibili, perché passare attraverso il processo di sottoscrizione con la società in questione? Anche se non avete preferenze, è comunque meglio controllare l’indice patrimoniale perché vi aiuterà a vedere se il vostro portafoglio può essere diversificato perché questo può essere fondamentale per mitigare i rischi e massimizzare i profitti.

È necessario sapere quali strumenti di trading TradeFW ha incluso nel suo indice. Questo broker di CFD vi offre una gamma di diversi strumenti di trading. Ci sono più di 170 opzioni che potete esplorare e tutte appartengono a diversi mercati finanziari. Alcune delle categorie di attività che possono essere esplorate sulla piattaforma di trading di questa società sono:

Forex: Definito come il più grande mercato al mondo per il suo volume giornaliero di trading di 5.000 miliardi di dollari, il mercato dei cambi è pieno di opportunità di trading. Esiste una vasta gamma di coppie di valute che possono essere scambiate con diversi livelli di volatilità, il che dà ai trader la libertà di trovare coppie che si adattano al loro appetito di rischio. USD/CAD, EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY sono alcune delle coppie di valute disponibili.

Materie prime: Se siete alla ricerca di un mercato coerente e affidabile, il trading di materie prime è la strada da percorrere perché è in grado di fornire rendimenti costanti e a lungo termine. TradeFW offre ai suoi utenti la possibilità di negoziare diversi tipi di materie prime, compresi i metalli preziosi come oro, platino, argento e palladio. Anche le energie come il petrolio greggio e il gas naturale possono essere scambiate. Hanno anche dato la possibilità di optare per le soft commodities, compresi i prodotti agricoli come caffè, soia, cacao e mais.

Azioni: Il mercato azionario è uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, dove la gente compra e vende azioni di importanti aziende in vari settori. Si possono investire in azioni di alcune delle più note aziende del mondo, come Google, Apple, Microsoft, Amazon ed eBay, che possono dare il tipo di rendimento che si sta cercando. Ci sono anche azioni di cannabis disponibili per chi è alla ricerca di qualcosa di raro. Le azioni di alcune aziende italiane, come ENI, Unicredit e Fiat possono essere negoziate anche su TradeFW.

Indici: Invece dei singoli titoli, il mercato degli indici traccia la performance di diversi titoli combinati, il che li rende ancora più lucrativi e promettenti per i trader. Chi ama rischiare può optare per alcuni dei principali indici come S&P 500, FTSE 100, NASDAQ, DAX, Nikkei e altri ancora.

Criptovalute: La prima criptovaluta introdotta sul mercato è stata la Bitcoin nel 2009. Oggi, il mercato delle criptovalute comprende più di 7.000 monete ed è uno dei beni più richiesti oggi disponibili. TradeFW ha aggiunto alcune delle più importanti e redditizie criptovalute del mercato, che includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple ed Ethereum.

TradeFW ha un processo di registrazione facile

Un aspetto importante del processo di trading è quello di registrarsi con il broker che si sta scegliendo. Sapere cosa comporta la registrazione è necessario perché non è sempre semplice e veloce. Ci sono società che sono diventate famose per l’aggiunta di molte legalità e formalità, chiedendo informazioni dettagliate ed esaustive. Questo non solo richiede molto tempo, ma è anche molto frustrante. Con TradeFW, non dovete preoccuparvi di questi problemi perché il loro processo di registrazione è stato mantenuto semplice e diretto per tutti, sia che si tratti di un principiante o di un trader esperto.

Non dovete nemmeno passare attraverso un processo di approvazione e l’unico vero requisito che dovete completare è il rispetto delle richieste AML e KYC. Per avviare la procedura, è necessario andare sul sito web del broker e compilare il modulo che troverete quando cliccate su “Apri un conto”. Il modulo richiede informazioni di base, come il vostro nome e cognome, un numero di telefono, la posizione, la password e un indirizzo e-mail. Potete compilare questi moduli in pochi minuti e poi confermare di avere almeno 18 anni prima di poter procedere. TradeFW chiede inoltre a tutti i trader di accettare i Termini e Condizioni applicabili, che potete trovare facilmente sul loro sito web. Potete rivederli una volta e poi accettare, terminando così il processo di registrazione.

TradeFW viene fornito con opzioni di conti multipli

Si consiglia di controllare le opzioni del conto di un broker se si vuole operare secondo il proprio stile. I trader possono spesso diventare frustrati a causa delle opzioni limitate fornite da alcune società, o le loro esigenze possono essere un po’ difficili da soddisfare. È importante poter utilizzare il conto facilmente e non essere limitati dalle sue caratteristiche. A questo proposito, ci sono quattro opzioni di conto che sono state aggiunte da TradeFW, in quanto facilitano i trader di ogni provenienza e categoria. Sia che siate un principiante, un trader intermedio o un professionista, troverete l’opzione di conto che fa al caso vostro.

Ci sono quattro possibili account tra cui scegliere. Le opzioni iniziano con il conto Standard, che è l’opzione più semplice che troverete su TradeFW. È una buona scelta per i nuovi arrivati con zero esperienza e conoscenza e ha una dimensione minima di contratto di 0.0.1. Gli spread di questo conto partono da 2,7 pips ed è previsto un leverage di 1:30. Sono disponibili Expert Advisors (EAs), supporto clienti 24 ore su 24, 5 giorni su 5 ed è supportata anche l’attività di copertura. I trader hanno anche accesso a risorse educative e il livello di stop out è fissato al 50%.

Il conto Gold è la seconda opzione pensata per i trader intermedi e principianti. Gli spread sono ridotti in questo conto e partono da 2 pip per dare qualche incentivo in più ai trader. Inoltre, anche la dimensione minima del contratto è regolata a 0,05. Il conto successivo è indicato come VIP e questo è per i trader che sono avanzati ed esperti, quindi apprezzeranno sicuramente gli spread ridotti a partire da 1,7 pips. La dimensione del contratto qui è ora 0,1. L’ultima opzione di conto che TradeFW ha sviluppato per i suoi clienti è conosciuta come Professional ed è per trader esperti, professionisti.

Per soddisfarli, questo conto non solo offre le caratteristiche che sono fornite nel resto delle opzioni del conto, ma viene anche fornito con la leva più alta sulla piattaforma, cioè 1:500. Questo è senza dubbio interessante per i trader che vogliono avere un alto volume di trading e non hanno problemi ad assumersi alcun rischio.

Insieme a queste offerte, TradeFW ha anche fatto uno sforzo per aggiungere risorse educative sulla loro piattaforma per aiutare i loro clienti a migliorare le loro conoscenze e la loro comprensione. Supportano anche una vasta gamma di metodi di pagamento per rendere convenienti i depositi e i prelievi. Inoltre, il loro servizio clienti è eccezionale e può assistervi quando richiesto, rendendo questa piattaforma una scelta intelligente per ogni trader.