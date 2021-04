TuttoSport: “L’Inter è la squadra più vicina a prendere Maksimovic a zero”

Nikola Maksimovic è uno dei calciatori del Napoli che maggiormente è stato accostato nelle ultime ore all’Inter. Il giocatore del Napoli a giugno potrà già accasarsi in qualsiasi altro club a parametro zero. De Laurentiis e Giuntoli non hanno intenzione di rinnovare il suo contratto e tale scelta è inevitabile.

A riportare le ultime notizie in merito è l’edizione odierna di Tuttosport che scrive: “Il mercato degli svincolati offre alcune opportunità interessanti, a partire da Jerome Boateng che non rinnoverà con il Bayern, anche se il nome più caldo, considerato che è stato già proposto ad Ausilio da Fali Ramadani, suo procuratore, è quello di Nikola Maksimovic.

A differenza del pluridecorato collega, in carriera ha spesso giocato a tre (il che può essere un fattore importante, visti i problemi di adattamento avuti da Skriniar e Godín in passato).”

Secondo il quotidiano torinese, il procuatore del serbo l’avrebbe già proposto Conte e Marotta per il prossimo anno qualche settimana fa. La risposta dell’Inter non è stata di grande entusiasmo, ma trattandosi di un colpo a zero potrebbe essere una buona occasione.

I nerazzurri, in verità, preferirebbero di gran lunga altri profili come quello di Jerome Boateng o di Shkodran Mustafi, parimenti in scadenza di contratto ma con maggiore esperienza in carriera da mettere al servizio di Conte, specialmente in ottica Champions.