Umtiti, si accende il derby della capitale per lui

Samuel Umtiti è in uscita dal Barcellona. Roma e Lazio, ma non solo, starebbero puntando il colpo dal Barcellona

Samuel Umtiti potrebbe essere arrivato al capolinea della propria avventura con il Barcellona. Il calciatore francese, reo dei troppi infortuni, sembrerebbe non convincere il tecnico Cavi Hernandez che non vorrebbe trattenerlo.

Sul calciatore, nonostante tutto, si muove un buon mercato con alcune squadre italiane interessate. Sul calciatore si sarebbero mosse già Roma e Lazio, con la Fiorentina un po’ più arretrata. Il difensore è un sicuro partente e tutte e tre le squadre cercano qualcuno proprio in quel ruolo.

Derby pericoloso

Sulle qualità del giocatore non vi sono dubbi, i problemi derivano dai numerosi problemi fisici. Il calciatore è in scadenza nel 2023 e il suo valore di mercato è colato a picco. Infatti, al momento vale circa 2 milioni di euro con il Barcellona che dunque potrebbe decidere di optare per una rescissione consensuale.

Il pericolo per le romane resta però la concorrenza, visto che oltre alla Fiorentina vi è l’interesse di Marsiglia e Nizza. Le francesi – forti anche della possibile volontà del giocatore – potrebbero essere le favorite. Il Marsiglia potrebbe ingolosire con la possibilità di giocare in Champions League, palcoscenico dove Samuel Umtiti potrebbe tornare a mettersi in mostra.

Il suo percorso in blaugrana è risultato fin troppo travagliato. Tra troppi infortuni e una discontinuità di prestazioni troppo evidenti, la sua avventura in Spagna si è vista essere troppo disastrata. In stagione ha collezionato soltanto una presenza in Liga, che testimonia quanto il giocatore abbia bisogno di riprendersi.