Una brutta Juve sbatte contro il Porto. Pirlo: “Sbagliato l’approccio. Morata non stava bene. Risentimento al polpaccio per Chiellini”

E’ stata forse la Juventus più brutta della stagione quella vista ieri sera allo stadio do Dragão contro il Porto. Gli uomini di Pirlo approcciano male la gara, non riescono a reagire e vanno sotto di due reti, ma tengono accesa la speranza in vista del ritorno grazie alla rete del 2-1 di Chiesa a dieci minuti dal termine. Dopo la gara Pirlo ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’accaduto, ecco un estratto delle dichiarazioni:

“L’approccio è diventato sbagliato dopo il primo minuto, perché quando prendi un gol così dopo un minuto di partita è normale che un po’ di paura ti viene, ti mancano le sicurezze che non dovrebbero mai mancare quando giochi un ottavo di finale, però i ragazzi si sono un po’ abbattuti perché non era sicuramente l’inizio che volevamo fare”.

Infortunati? “De Ligt ha avuto solo un crampo fortunatamente, Chiellini ha avuto un risentimento al polpaccio, Morata anche non stava bene fin da prima della partita. E’ stato male anche adesso che è terminata, quindi un po’ incerottati, ma dobbiamo cercare di recuperare”.

Perché Kulusevski al posto di Morata? “Morata è qualche giorno che non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso, è entrato nel momento del bisogno, ma appena finita la partita si è dovuto sdraiare, ha avuto uno svenimento, è stato male, quindi era un po’ al limite”.

Stanchezza? “E’ normale, la stanchezza c’è dopo tante partite, tante partite impegnative, non è facile mantenere lo stesso ritmo, lo stesso livello di attenzione, però quando giochi un ottavo di finale a eliminazione diretta questo non dovrebbe mai succedere. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere in pista la gara di ritorno con il gol di Chiesa e adesso ci concentreremo sul ritorno”.