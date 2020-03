Uomini e Donne: una protagonista ha mentito sul suo orientamento sessuale?

In questi giorni di emergenza sanitaria è stato sospeso anche il programma tv di canale 5 di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nonostante ci fossero altre puntate registrate da mandare in onda ed altrettante da registrare ancora attualmente tutto è fermo. Alcuni concorrenti, compresi i partecipanti del trono over si sono dedicati a rispondere alle domande dei fan sui loro rispettivi profili Instagram. Tra questi troviamo Roberta Di Padua.

ROBERTA DI PADUA RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE SUI SOCIAL – Partecipante del trono over molto amata dal pubblico, ha fatto sognare i fan per le sue storie con Riccardo Guarnieri, attuale compagno di Ida Platano, e con Armando Incarnato con il quale ha avuto poi diverse discussioni. Proprio ieri la giovane donna si è dedicata a rispondere ad alcune domande fatte dai suoi fan sul suo profilo social, tra queste spunta una decisamente piccante.

A ROBERTA DI PADUA PIACCIONO LE DONNE? – E’ stato chiesto alla giovane donna se le piacessero anche le donne. Roberta ha però risposto prontamente che no, non le piacciono le donna ma le sono sempre piaciuti solo gli uomini. Ricordiamo che è stata sposata, viene dunque da un divorzio ed ha anche un bambino piccolo.

ROBERTA DI PADUA: ‘RISPETTO I GUSTI DI TUTTI ‘- Ha tenuto a ribadire, Roberta, il fatto che nonostante a lei piacessero da sempre solo i ragazzi rispetta i gusti di tutti e non ha assolutamente alcun tipo di problema con chi ha appunto gusti differenti dai suoi. Oltre a questa domanda le sono state fatte altre diverse domande sulla sua vita privata alla quale la donna ha risposta con molta franchezza e sincerità.

ROBERTA DI PADUA: DISPIACIUTA PER LA CHIUSURA DI UOMINI E DONNE – Tra le tante cose ha dichiarato di essere molto dispiaciuta per la chiusura, anche se momentanea, di Uomini e Donne. Ha augurato, infatti, all’Italia di riprendersi presto e che tutto torni più o meno alla normalità.

ROBERTA DI PADUA: I SUOI PROGETTI PER L’ESTATE – La donna ha dichiarato di avere numerosi progetti per quest’estate e che non vorrebbe rinunciarvi. Ha dichiarato, infatti, che le sarebbe piaciuto trascorrere l’estate tra le Maldive e Formentera, dunque tra tanto mare, sole e relax.