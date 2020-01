Uomini e Donne: Alessandro e Veronica al centro delle polemiche

A finire al centro delle critiche sono stati due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli che già durante il loro percorso avevano fatto discutere. Nonostante la loro turbolenta storia, la coppia è molto apprezzata sul web e sono tanti i messaggi d’affetto dei loro fan. A scatenare la polemica è stato uno scatto postato da Alessandro.

LA POLEMICA SU INSTAGRAM – La foto incriminata ritrae l’ex tentatore privo di maglietta e con gli addominali in mostra, al suo fianco c’è una Veronica con la maglia alzata e i pantaloni leggermente abbassati. Ad accompagnare l’immagine c’è la didascalia:“Food?”. Molti utenti di Instagram non si sono risparmiati con le critiche, commentando la foto: “Dignità zero non mi sono mai piaciuti”, “Ma il senso di questa foto?” o “Veronica hai toppato sei volgare”.

LONTANI DALLE TELECAMERE – La coppia non ha seguito il classico percorso di Uomini e Donne. Veronica aveva infatti rifiutato Alessandro, salendo poi sul trono. Nonostante tutto, però, i due sono usciti insieme dal programma, decidendo di viversi lontano dai riflettori.

Dalle foto pubblicate, i due appaiono più felici e innamorati che mai. A dimostrare ciò sono anche le dediche come quella di Alessandro: “La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo?” Merry Christmas to y’all! @veronicaburchielli”.