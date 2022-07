Uomini e Donne, Alessandro Zarino fidanzato con Shaila Gatta? Le indiscrezioni

Alessandro Zarino, conclusa la sua esperienza in tv, si sta dedicando al suo lavoro e alle sue passioni lontano dalle telecamere. Nonostante ciò è comunque molto seguito sui social, per questo motivo Deianira Marzano ha pubblicato un’indiscrezione sulla sua vita sentimentale. Vediamo cosa è successo.

Nuovo amore per l’ex tronista?

Stando alle segnalazioni arrivate all’esperta di gossip, pare che il ragazzo abbia una frequentazione in atto con Shaila Gatta, ex Velina e al timone di Paperissima Sprint. La coppia è stata avvistata più volte insieme nell’ultimo periodo, complici e affiatati. Tuttavia, sui social i due protagonisti non hanno confermato smentito nulla: tutto tace.

Entrambi sono single da diverso tempo, pertanto non è chiaro se la loro storia continuerà o meno. Sta di fatto che i due ci tengono particolarmente alla privacy, motivo per il quale sui social non si parla di questa situazione.

Shaila Gatta fine della sua storia

Di recente la ballerina professionista ha annunciato la fine della sua relazione con l’imprenditore Leonardo Blanchard. I due hanno avuto una storia d’amore molto intensa, durata due anni, ma conclusa per obiettivi di vita differenti. Questa è la motivazione ufficiale arrivata direttamente da Shaila mentre Leonardo non ha commentato.

Anche Alessandro Zarino è single da tempo…

Dopo la breve storia d’amore con Veronica Burchielli, nell’estate 2020 il giovane è stato avvistato più volte con Francesca Brambilla, la nuova Bonas di Avanti un altro!. Tuttavia, questo flirt non è mai decollato ufficialmente.