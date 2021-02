Uomini e Donne: Alfonso Barone fa delle importanti rivelazioni su Nicole Vinti

Nicole Vinti sta partecipando al trono over di Uomini e Donne e la sua presenza in trasmissione sta facendo molto discutere il web. Un ex partecipante, Alfonso Barone, ha fatto delle importanti dichiarazioni.

Alfonso si era presentato nel programma nel 2017, quando aveva deciso di frequentare Valentina Autiero e Barbara De Santi. Successivamente l’uomo smise di partecipare alla trasmissione e trovò l’amore fuori dal programma con Viviana Pesce.

La relazione tra i due è poi terminata, e Alfonso Barone ha deciso di contattare ‘Isa e Chia’ per fare delle rivelazioni su Nicole. La loro conoscenza sarebbe avvenuta a Dicembre, ma ora la donna sta frequentando i cavalieri: Carlo e Armando.

Dopo il racconto, nel quale, ha ribadito di aver conosciuto Nicole i primi di dicembre, ha fatto sapere che inizialmente si era instaurato con lei un rapporto via telefono, tramite messaggi e video chiamate. Successivamente i due si sono visti. Quando lei è stata poi invitata ad uomini e donne, racconta Alfonso, lui aveva suggerito di declinare, ma poi si è fatto da parte lasciando a lei la scelta. Inizialmente lei avrebbe voluto restare con lui ed andare in trasmissione solo per avere maggiore visibilità e per il cachet.

In realtà la donna è adesso parte integrante del parterre femminile e per questo è anche scomparsa dalla vita di Alfonso Barone. Lui per permettere al web di credere alle sue parole sta facendo circolare anche una foto in cui appaiono insieme. Per vedere la foto clicca qui.