Uomini e Donne, Andrea Damante ha una nuova fiamma? Ecco l’indiscrezione

Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è tornato di nuovo il gelo e se prima sembravano fossero solo supposizioni, questa volta c’è un briciolo di verità nelle voci che corrono sul web. Che sia (di nuovo) finita tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne? A quanto pare sì, e secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, il deejay non avrebbe perso tempo.

GIULIA E ANDREA DI NUOVO IN CRISI? – I follower della coppia avevano notato un particolare distacco tra i due sui social, soprattutto poiché sembravano non essere nemmeno in vacanza insieme. Successivamente, una vasca idromassaggio comparsa nelle foto di entrambi ha ribaltato la situazione e i fan della coppia sono tornati a respirare.

Tuttavia, la “conferma” della crisi è arrivata proprio da Giulia De Lellis, la quale ha svelato di aver preso casa da sola e di conseguenza aver interrotto la convivenza con Andrea Damante. Una mossa che ha sorpreso nuovamente i follower e i telespettatori di Uomini e Donne.

NUOVO FLIRT PER ANDREA DAMANTE? – I punti interrogativi di questa relazione sono tanti e ad aggiungersi, un nuovo gossip lanciato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini (che se ben ricordate non sono in ottimi rapporti con il deejay, il quale ha smesso di seguirli su Instagram). La notizia apparsa sul settimanale, questa mattina in edicola, vedrebbe l’ex tronista in compagnia di una nuova presunta fiamma, una certa Martina.

La cosa, però, che ha infastidito i fan dei Damellis è che i due sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti intimi in uno dei posti più romantici visitati proprio da Andrea e Giulia. Non è la prima volta che Damante porti le sue conquiste negli stessi posti e questo atteggiamento sembrerebbe infastidire molto i follower, i quali lo accusano di mancanza di rispetto nei confronti della sua ex fidanzata ma anche di tutte le frequentazioni avute dopo. Da che parte state?

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Non ha perso tempo il deejay, il quale ha smentito categoricamente la notizia tramite una stories su Instagram. Andrea Damante ha dichiarato: “Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio”. Il deejay ha continuato chiarendo che entrambi non hanno frequentazioni in corso e che saranno i primi a svelarlo.