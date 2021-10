Uomini e Donne: Andrea Nicole mostra una foto prima della transizione

Nella puntata di Uomini e Donne andata in giorno oggi, abbiamo visto che la tronista Andrea Nicole è uscita con il corteggiatore Alessandro. Durante l’esterna la tronista ha mostrato a lui una foto di quando andava alle scuole medie. All’epoca erano gli anni prima della sua transizione avesse inizio. Ha poi iniziato non ha appena ha compiuto 18 anni.

LE PAROLE DI ANDREA NICOLE DURANTE L’ESTERNA – Andrea Nicole ha sostenuto: “Alessandro è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo. Mostrare la foto? Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane”.

Qualche settimana fa ha poi parlato della sua transizione per il giornale Nuovo Tv. Ha infatti sostenuto: “L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”.

E ancora: “Per i miei genitori è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando”.

”Si sono resi conto che era la scelta giusta per me. Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”. Per vedere le foto clicca qui.