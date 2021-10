Lucas Bravo reciterà accanto a Julia Roberts e George Clooney

Lucas Bravo, conosciuto principalmente per la serie Emily in Paris, reciterà sul grande schermo accanto a Julia Roberts e George Clooney.

La rivista Deadline conferma la partecipazione di Lucas Bravo in Ticket to Paradise, la commedia romantica che vede Roberts e Clooney come protagonisti.

Il film segue le vicende di una coppia di ex con una missione in comune: fermare la propria figlia follemente innamorata dal commettere lo stesso errore che avevano fatto loro in passato.

Kaitlyn Dever interpreta la figlia di Julia Roberts e George Clooney nel film.

Il regista britannico Ol Parker dirigerà la pellicola. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Parker con Daniel Pipski.

Al momento la data di uscita del film è stata fissata per il 21 ottobre 2022 da Universal Pictures.

Si tratta del primo grande ruolo cinematografico in una produzione statunitense per Lucas Bravo.

L’attore, prima di ottenere il ruolo nella serie di Netflix Emily in Paris, aveva recitato principalmente in produzioni televisive francesi.