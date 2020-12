Uomini e Donne anticipazioni, Roberta Di Padua torna da Michele e Riccardo Guarnieri rifiutato da una donna

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ne vedremo delle belle: protagonisti Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La puntata andata in onda ieri pomeriggio si è conclusa con Maria De Filippi che chiede a Roberta Di Padua di sedere al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni.

ROBERTA DI PADUA TORNA DA MICHELE? – Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, pare che Roberta Di Padua abbia rivisto il cavaliere Michele. La donna, però, ha tenuto a precisare che è stato lui a chiamarla, pertanto non è ancora conclusa del tutto. Vedremo come finirà questo controverso rapporto tra Roberta e Michele.

RICCARDO GUARNIERI RIFIUTATO – Successivamente si è seduto in studio anche Riccardo Guarnieri, il quale sta frequentando nuovamente Roberta ma anche Brunilde. Per quanto riguarda quest’ultima, l’uomo ha raccontato di essere salito in camera e di averla provata a baciare, senza successo. La donna, infatti, ha rifiutato questo bacio dandogliene uno solo sulla guancia.

Armando Incarnato, dopo il racconto, non ha affatto reagito bene. Infatti, l’uomo ha dichiarato di voler chiudere la conoscenza con Brunilde poiché, durante la scorsa settimana, tra i due c’è stata una discussione su suoi sbalzi d’umore. Non solo, Armando ha attaccato la dama, convinto di aver ricevuto da lei dei messaggi ancora prima che arrivasse in trasmissione. Brunilde, però, ha sempre negato tutto e oggi si ritrova nuovamente al centro delle polemiche.

LITIGIO TRA ROBERTA DI PADUA E RICCARDO GUARNIERI – Successivamente è scoppiata un’altra polemica in studio tra Roberta e Riccardo proprio a causa di quanto accaduto con Brunilde. La Di Padua ha svelato che il Guarnieri voleva l’esclusiva da lei, però lui avrebbe potuto uscire comunque con altre dame. Da che parte state?