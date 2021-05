Uomini e Donne, aria di crisi tra Riccardo e Roberta? Le segnalazioni della Marzano smentiscono

Chiacchieratissima è una delle ultime coppie uscite dal Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, volti noti e discusse del dating show. Nell’ultimo periodo si è parlato di aria di crisi tra i due, ma questo rumors sarebbe stato smentito dalle ultime segnalazioni giunte a Deianira Marzano.

“I menzogneri” – Negli ultimi tempi la coppia è finita al centro dell’attenzione social per alcuni dettagli che non sono sfuggiti. Gli utenti di Instagram, infatti, hanno notato una certa distanza tra i due. La mancanza di foto, IG Stories di coppia, hanno destato dei sospetti, portando subito a pensare ad una possibile crisi.

Da parte dei due diretti interessati è giunta la risposta della Di Padua che, tramite un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha confermato le voci. “C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale“, ha rivelato. A dare un’altra versione, però, è stata Deianira Marzano, nota sui social per i suoi gossip. L’influencer ha infatti condiviso alcune segnalazioni che vedono protagonisti gli ex volti di UeD.

Nelle IG Stories della Marzano sono state condivise alcune foto che ritraggono Riccardo e Roberta insieme. Da quanto ammesso da una delle utenti che ha inviato una delle immagini, i due sarebbero stati immortalati durante una passeggiata a Salerno.

Dura è stata la dichiarazione dell”influencer. Oltre ad etichettarli come “menzogneri”, la donna ha aggiunto: “Dobbiamo solo dedurre che tutto quello che ha raccontato lei siano tutte fandonie per inscenare crisi che non esistono o stanno tirando per TI (Temptation Island n.d.r)”.