Uomini e Donne, Arianna Cirrincione commenta il fisico di Andrea Cerioli sull’Isola: “Basta!”

Andrea Cerioli sta suscitando parecchio clamore da quando è approdato all’Isola dei Famosi. L’ex tronista, felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione, è spesso accusato di non essere troppo al centro delle dinamiche e di aver ritoccato le sue foto.

LE ACCUSE AD ANDREA CERIOLI – Nello specifico, gli ex naufraghi Daniela Martani e Akash Kumar hanno definito Cerioli come “Inutile e falso”, rimarcando il fatto che il ragazzo abbia modificato le sue foto su Instagram per non apparire nelle sue condizioni reali. Effettivamente, una volta approdato sull’Isola, l’ex tronista si è presentato con delle forme “più morbide” rispetto a quello a cui siamo abituati.

Tuttavia, Arianna Cirrincione non è assolutamente d’accordo con queste accuse. La ragazza ha difeso a spada tratta il suo fidanzato e qualcuno ha avanzato l’ipotesi del body shaming nei suoi confronti. “Andre che si modifica le foto su Instagram? Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime” ha esordito l’ex corteggiatrice.

“Non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena – o anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito!” ha continuato la ragazza, visibilmente infastidita da alcune accuse prive di fondamento. “Se raggiungerei Andrea su L’Isola dei Famosi? Per salutarlo sì, come concorrente no! Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui” ha concluso la ragazza.

ANDREA INTERESSATO A ELISA ISOARDI? – Come ha reagito Arianna dopo aver sentito le parole di Miryea Stabile su un possibile interessamento di Andrea nei confronti della Isoardi? “Miryea ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma..” ha dichiarato l’ex corteggiatrice.