Bobo Vieri segna l’ennesimo gol, ecco dove arriva la sua birra

Ora Bombeer fa sul serio. La birra di Bobo Vieri, che ormai si sta imponendo sul mercato, mostra ancora una volta i muscoli. E spunta un nuovo accordo. Dopo quello con Gros Roma (la grande catena di supermercati) ne arriva un altro con Ard discount, insegna di riferimento in Sicilia nel canale discount, la cui Direzione commerciale è affidata a Marco Sgarioto. L’insegna della consortile Ergon, concessionaria tra l’altro anche del marchio Despar e del marchio Altasfera in Sicilia, lavora costantemente per offrire nei suoi Ard discount, presenti ormai in 3 regioni, una customer experience sempre più in linea con le nuove tendenze ed in questa logica rientra la presenza sugli scaffali della Bombeer.

Al momento si conoscono pochi dettagli dell’accordo, ma si tratta di qualcosa evidentemente molto forte che trapela dagli ambienti del mondo della Finanza milanese.

Bombeer, la birra del bomber, nata dalla collaborazione con 25H Holding, continua un’ascesa vertiginosa. Infatti, sul mercato è arrivata da poco lasciando senza parole praticamente tutti gli addetti ai lavori. Vieri campione in campo e non solo: anche in questa nuova esperienza imprenditoriale strizza l’occhio al business. Il suo ultimo gioiellino si sta espandendo a macchia d’olio, anche grazie alla collaborazione con il guru delle start up Driss El Faria e con Fabrizio Vallongo. Vieri, da poco, ha lanciato la Bombeer rosa che è dedicata a tutte le donne. Un vero momento d’oro per l’ex capocannniere dell’Iter. Tra le novità c’è anche la bombeer azzurra (dedicata ai prossimi campionati europei) e quella bianca, lanciata da pochi mesi. A proposito: Bombeer è nata solo sei mesi fa.