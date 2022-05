Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini presto sposi: le ultime news

Beatrice Valli e Marco Fantini sono sempre più uniti e innamorati. La coppia sta vivendo un periodo davvero felice e per l’occasione si avvicina la data delle nozze. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei follower e ha svelato qualche particolare interessante.

Damigelle, preparativi e la data del matrimonio

Beatrice ha risposto ad alcune domande, la prima su tutte inerente alle damigelle. “Eh sì, domani andremo a fare questo ultimo viaggio insieme alle mie sorelle, a mia mamma, la mia migliore amica che mi farà da testimone e definiremo tutto quello che sarà l’abito di quel giorno” ha detto la giovane.

Sull’addio al nubilato invece ha dichiarato che lo farà e partirà sabato mattina molto presto destinazione Puglia. Beatrice andrà con delle amiche tre giorni a rilassarsi e divertirsi. Sulle bomboniere, l’influencer ha detto: “Sapete che non le abbiamo ancora decise, fatte? Non ne abbiamo ancora parlato in realtà. Non sappiamo nemmeno se le faremo, probabilmente qualcosa di diverso”.

Che ruolo avranno i tre figli al matrimonio? Beatrice non ha dubbi: “Non posso svelarvelo, lo scoprirete quel giorno, è una sorpresa!”. La prova abiti per Alessandro, Azzurra e Bianca però è stata già fatta, mancano solo dei piccoli particolari. I preparativi e le domande continuano: qualcuno ha chiesto infatti notizie sulle fedi e il viaggio di nozze.

“Ne abbiamo già parlato in altre stories ma chiaramente non possiamo proprio svelarvi quelle che abbiamo preso. Sul viaggio di nozze, invece, non so se lo faremo quest’anno, magari l’anno prossimo” ha dichiarato Beatrice Valli. “Non faremo una diretta ragazzi, ci godremo questo momento al meglio” ha aggiunto la giovane. Ma quando si terrà il fatidico giorno? Beatrice ha risposto 29 maggio, quindi siamo agli sgoccioli.