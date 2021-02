Uomini e Donne: Beatrice Valli è rifatta? Le sue parole ai followers

La web influencer Beatrice Valli ha risposto a delle domande che le hanno fatto i fan riguardo al suo rapporto con la chirurgia estetica. La Valli ha confessato di aver rifatto il seno in seguito alla prima gravidanza.

”Se ho fatto il filler alle labbra? Assolutamente no, se vedete le mie labbra più gonfie in alcune foto è merito del make up”. Questo ha dichiarato Beatrice Valli che ha risposto ad alcune domande che le avevano rivolto i fan che credevano avesse fatto dei ritocchini al viso.

Ha confessato di aver fatto solo il seno in seguito alla prima gravidanza. “Ero molto giovane e ho allattato Alessandro per un anno, dopo di che il seno era sceso. Non me ne pento affatto e mi sento molto meglio con il mio corpo e penso che la chirurgia serva anche a questo”.

Secondo l’ex corteggiatrice la chirurgia estetica dovrebbe essere usata “con parsimonia e per correggere piccoli problemi, non per esagerare”, mentre a chi ha notato un rigonfiamento delle labbra lei ha rassicurato: “E’ opera del make up”.