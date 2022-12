Uomini e Donne, Beatrice Valli gravidanza complessa: costretta a riposare

Beatrice Valli è una rinomata influencer di 27 anni che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. In quell’occasione, la giovane conobbe il suo attuale marito, Marco Fantini. Ad oggi, l’influencer è incinta per la quarta volta ma ha ammesso di stare attraversando una gravidanza un po’ complessa.

Gravidanza complessa per Beatrice: placenta previa

Dopo l’ultima visita di controllo, la Valli ha aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute. La giovane ha spiegato di avere la placenta previa, comunemente detta “placenta bassa”, pertanto deve stare molto attenta, controllarsi sempre, riposarsi ed evitare ogni forma di stress.

In realtà, Beatrice ha spiegato che anche nella sua ultima gravidanza nel 2020, quando aspettava Azzurra, ha dovuto affrontare questo tipo di problema. Attualmente la modella è in attesa di cinque mesi e il parto è previsto per aprile 2023.

I futuri genitori non hanno ancora scelto un nome, ma credono di voler continuare sulla scia dei colori. Inizialmente avevano pensato a Celeste, poi Marco ha ironizzato dicendo che lo avrebbe chiamato Arancio. Tuttavia, la coppia è in attesa di una femmina.

Placenta previa: pericolosa?

In sostanza, senza scendere in tecnicismi medici, la placenta previa, chiamata anche bassa, si presenta quando essa non si impianta nell’utero in una delle posizioni fisiologiche. Non è una condizione grave, non esistono cure ma la madre deve comunque stare molto attenta, riposare spesso in posizione allungata e non seduta. Se non tenuta sotto controllo adeguato può provocare dei rischi seri per mamma e bebè.