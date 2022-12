Zaniolo, ipotesi Napoli: contatti con il club

Nicolò Zaniolo, attualmente calciatore della Roma, ha il contratto in scadenza con il club per il 2024. La società giallorossa, infatti, si sta già muovendo e organizzando per capire cosa farne dell’attaccante. Se il giovane non dovesse rinnovare, potrebbe aprirsi l’ipotesi Napoli per lui. Ad analizzare questa situazione ci hanno pensato i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Contattato l’agente del calciatore

Martedì, probabilmente, l’agente Claudio Vigorelli incontrerà il gm Tiago Pinto per discutere del contratto del calciatore classe 1999. Intanto pare che sia stato già contattato il Napoli. Ecco cosa ha riportato il quotidiano sportivo:

“La squadra azzurra è forte oggi e intende esserlo ancor di più. Ecco perché quando il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita.

[…] Nicolò a Roma sta bene e ha un buon feeling con i tifosi. Proprio per questo vorrebbe sentirsi al centro del progetto, e questo significa firmare un rinnovo importante per non essere poi messo sul mercato. Inutile dire che il passare del tempo aiuta Zaniolo a ottenere ciò che vuole, abbassando il suo valore di mercato, che a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni.

[…] In generale, comunque, l’attaccante stima molto Spalletti – come peraltro Pioli (anche il Milan lo segue) – proprio perché crede che gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico-tattica. Morale: la prima scelta resta sempre la permanenza a Roma, ma se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita. E De Laurentiis e Giuntoli restano in attesa”.