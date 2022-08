Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo è stata tradita da Riccardo Gismondi? La conferma

Dopo la rottura tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, coppia nata a Uomini e Donne, si è iniziato a vociferare che dietro a tale scelta ci fosse un tradimento da parte di Riccardo. Dopo tanto ipotizzare a confermare tale rumor sarebbe proprio la Mangiapelo.

LA FRECCIATINA – Insieme da ben sei anni, Camilla e Riccardo hanno spiazzato i fan con l’improvviso annuncio della loro rottura. Dalla loro scelta a Uomini e Donne, avvenuta nel 2016, i due si sono sempre mostrati molto riservati.

Anche in un’occasione come questa, nessuno dei due ex volti di UeD è sceso nei dettagli riguardo la fine della loro love-story. C’è chi, però, ha iniziato ad ipotizzare che dietro a tale decisione ci fosse un tradimento. A confermare tale voce è stata proprio Camilla, mandando una frecciatina all’ex compagno.

LA FRECCIATINA DI CAMILLA – Nella giornata di ieri, l’ex volto di UeD ha dato la possibilità ai fan di porle qualche domanda. Tra le tante curiosità, c’è chi le ha chiesto del tatuaggio fatto con l’ex:

“Partendo dal presupposto che credo che il passato non si rinneghi per nessun motivo, il tempo dà riposte e porta notizie che ti fanno cambiare considerazione sulle cose e sulle persone. C’è chi merita di essere portato nella tasca destra in alto e chi invece nemmeno sotto la suola delle scarpe”.

Dopo questa inaspettata frecciatina, la donna ha continuato a rispondere alle domande dei follower. A chi le ha chiesto se è mai stata tradita, la donna ha confermato quanto ipotizzato dai fa: “Piano piano sta uscendo tutto”.

Un ulteriore conferma è stata al tradimento di Gismondi è stata un’altra risposta da parte di Camilla. Un utente, infatti, le ha chiesto come ha fatto a scoprire il tradimento e lei ha così replicato: “Le gole profonde”.