Uomini e Donne: c’è un flirt tra Nicole Mazzocato e Mario Balotelli?

Il noto calciatore Mario Balotelli e Nicola Mazzocato molto probabilmente hanno trascorso insieme il Capodanno e si stanno frequentando. Fino a poco tempo c’erano ancora numerosi dubbi, ma adesso la Mazzocato ha svelato come stanno davvero le cose.

LE PAROLE DI NICOLE MAZZOCATO – Al sito di gossip Very Inutil People, la Mazzocato ha fatto sapere che in realtà non è vero che ha visto Mario Balotelli a Capodanno. Ha poi ribadito di non averlo né visto né frequentato nemmeno nei giorni successivi.

Ha specificato di aver trascorso il Capodanno in compagnia dei suoi più cari amici. A riportare la notizia di una possibile serata passata con la Mazzocato era stato il profilo Instagram Investigatoresocial.

Quando è stato fatto notare a quest’ultimo che in effetti in casa non pareva esserci l’ombra di Mario Balotelli, la pagina ha risposto che si trattava solo di una copertura. L’ex corteggiatrice, però, ha deciso di smentire tutto.

ALTRI GOSSIP SU MARIO BALOTELLI E NICOLE MAZZOCATO – Il calciatore è stato recentemente avvistato con Alessia Messina, altra ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne in passato. I due si sono poi allontanati, ma non ne conosciamo il motivo.

Per quanto riguarda la Mazzocato, invece, dopo essersi lasciata con Fabio Colloricchio, conosciuto a Uomini e Donne, ha avuto una relazione con Giacomo Ferrara, attore in Suburra. Anche in questo caso la storia si è conclusa dopo poco.