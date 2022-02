Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo in dolce attesa: la reazione dell’ex Carlo Pietropoli

Nei giorni scorsi un ex volto noto di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa. Si tratta di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice e scelta di Carlo Pietropoli. Approfittando del giorno di San Valentino, la ragazza ha annunciato di aspettare il primo figlio. A reagire a tale annuncio è stato anche il suo ex Carlo attraverso le IG Stories.

L’ANNUNCIO DI CECILIA E LA REAZIONE DI CARLO – Dopo la fine della sua breve storia con Carlo, Cecilia ha ritrovato l’amore con Moreno Casamassima. Tra meno di nove mesi, come annunciato dalla stessa ex corteggiatrice, lei e il fidanzato diventeranno genitori per la prima volta.

Davanti all’annuncio della Zagarrigo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dire la sua nelle sue storie su Instagram. Ironizzando, Carlo ha voluto fare un annuncio a tutte le donne che lo seguono. Le ha infatti invitate, in caso volessero diventare mamme, di mettersi con lui per qualche settimana. È scientificamente provato che le ragazze in questione incontrino l’uomo della loro vita e mettano su famiglia.

L’intervento del ragazzo, però, non ha sortito l’effetto sperato. Molti utenti di Instagram, infatti, hanno criticato le dichiarazioni di Pietropoli, accusandolo di essere geloso della situazione di Cecilia. La risposta di Carlo non si è fatta attendere.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto chiarire la situazione, precisando che le sue IG Stories erano ironiche. Ha inoltre aggiunto di essere felice per tutte le sue ex fidanzate in dolce attesa o che sono diventate già mamme.