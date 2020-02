Uomini e Donne: che fine ha fatto Barbara De Santi? Ha abbandonato o è stata allontanata?

Nelle ultime ore, sono in molti a domandarsi che fine ha fatto Barbara De Santi. Dopo aver dato il peggio di sé durante la puntata di Uomini e Donne del Trono Over, la Dama è scomparsa dai social e non si è presentata all’ultima registrazione. Sono tante le ipotesi che ruotano attorno a questo mistero. C’è chi pensa che la donna si sia stata cacciata dal programma dopo il suo comportamento. Durante la precedente registrazione, Barbara ha infatti urlato e lanciato oggetti contro Marcello e Armando. Altri credono che si sia voluta prendere una pausa dal programma. Ma cos’altro è successo durante durante la registrazione?

GEMMA ELIMINA EMANUELE – La puntata è iniziata con Gemma Galgani e la sua uscita con Emanuele, uno dei nuovi Cavalieri. Durante il loro appuntamento, sono scappati dei baci a stampo, tra cui uno che Gemma ha definito “umido”. Alla Galgani non è piaciuto l’essere intraprendente del Cavaliere, non trovandolo del tutto sincero. Inoltre, lo stesso Emanuele ha confessato alla Dama di uscire con donne sui cinquant’anni. Dopo questa rivelazione, la donna ha deciso di eliminarlo, non capendo cosa volesse da lei visto che di anni ne ha 70.

MARCELLO FA BRECCIA ANCHE NEL CUORE DI SIMONETTA – Sembra proprio che Marcello abbia fatto una nuova conquista. In passato, già uscito con Gemma, Barbara De Santi e Anna Tedesco, ora è uscito con Simonetta. La donna è rimasta colpita da lui, definendolo un signore, non curandosi affatto della differenza d’età. C’è chi ha, però, dei dubbi come Gemma, Samuel e Valentina Autiero.

IL RITORNO DI IDA IN STUDIO – Si è poi assistito al ritorno in studio di Ida Platano. Era da mesi che l’ex Dama non si vedeva nel programma, dopo aver scelto di lasciarlo insieme a Riccardo Guarnieri. Sembra che la storia tra i due sia nuovamente giunta al capolinea, ma alla richiesta di spiegazioni, Ida è scoppiata a piangere. Certamente, i chiarimenti avverranno durante la prossima registrazione.

La registrazione si è conclusa con la sfilata intitolata “Stasera mi dirai di sì”, dove hanno conquistato il podio Valentina M. e Valentina Autiero.