Uomini e Donne, Chiara Rabbi mostra sui social uno sfogo cutaneo: “Mi fa un male!”

Chiara Rabbi, dopo le recenti voci circa un flirt con Zaniolo smentito, è tornata a parlare sui social mostrando ai follower uno sfogo cutaneo che le sta causando molto dolore. In questi giorni, l’ex corteggiatrice è tornata a Roma dove vive con la sua famiglia, vediamo cosa è successo.

Problemi di salute

La giovane ha deciso di mostrare ai suoi follower uno sfogo cutaneo che le sta provocando molto dolore. Chiara ci ha tenuto anche a specificare di non aver contratto alcuna malattia particolare come il vaiolo delle scimmie. Ecco cosa ha detto ai suoi follower su Instagram:

“Vi do il buongiorno con il filtro perché sto messa così su tutto il corpo. Non riesco nemmeno a sedermi, quando sono tornata a casa ieri sera ho veramente patito le pene dell’inferno. Mi si sono ingrossati i linfonodi… (…) Oggi passerò in farmacia, speriamo mi diano una crema locale. Dopo di ché sentirò nuovamente il dermatologo e poi vediamo un attimo. Mi fa un male!

Volevo solo tranquillizzare tutti perché sono certa, siamo certi, che sia un’intossicazione dovuta al Nichel, al 100%. Non è fuoco di Sant’Antonio, non è vaiolo delle scimmie. Non si può passare, è un abuso di Nichel. Ho fatto la scemotta in questo periodo, ho mangiato pochissimo e quel poco che ho mangiato era pieno di Nichel”.

Davide Donadei si tatua il suo cane

Chiara Rabbi e Davide Donadei ormai non sono più una coppia e la giovane è tornata alla vita di sempre prima di conoscerlo. Tuttavia, i due avevano adottato un cagnolino che però è tornato con la ragazza. Proprio per questo motivo, Davide ha deciso di dedicargli un tatuaggio: “Eccoci qua Rocchino Mio! Oggi è l’ultima notte insieme quindi non mi resta che ringraziarti di cuore. Non credo nei per sempre ma con questo tatuaggio ti porterò con me ovunque”.