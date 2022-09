Uomini e Donne, cicogna in arrivo per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione? La replica di lei

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno presto genitori? È questo l’ultimo rumors che è iniziato a circolare sui social nelle ultime ore. A fare chiarezza è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spazzando via ogni dubbio.

È IN DOLCE ATTESA? – Tra le coppie più amate di Uomini e Donne, c’è certamente quella formata da Andrea e Arianna. La loro storia d’amore ha appassionato il pubblico da casa, tanto che i due continuano ad essere seguiti sui social.

Ed è proprio sui social che è stato lanciato l’ultimo rumor della coppia. Il tutto è nato da una segnalazione giunta a Deianira Marzano e che quest’ultima ha deciso di condividere nelle IG Stories. Un utente ha così scritto all’esperta di gossip:

“Oggi, Arianna Cirrincione, era davanti a me alla sfilata: è incinta. Ho anche sentito che parlava con Cecilia Rodriguez in disparte”.

I due ex volti di UeD non hanno mai fatto mistero di voler diventare genitori. In una recente intervista,la coppia ha infatti confessato: “Vorrei un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo: non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”.

LA SMENTITA – Davanti a questo rumor, Arianna ha deciso di intervenire. La ragazza ha smentito l’indiscrezione, spiegando che: “La pancetta arriva da un’alimentazione poco corretta avuta quest’estate”.