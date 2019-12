Uomini e Donne, cicogna in arrivo per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione?

Quest’anno non è stato molto fortunato per le coppie uscite dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poche coppie sono ancora solide alla fine di questo anno e una di quelle è proprio formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

LA SCELTA DEL CERIOLI IN STUDIO – Nonostante la fama di Andrea, il suo percorso passò un po’ in sordina soprattutto dopo la decisione di scegliere in studio e non in villa. Secondo l’ex tronista era del tutto inutile passare un weekend da sogno con le corteggiatrici e inevitabilmente far soffrire entrambe le ragazze. Il suo cuore aveva già scelto Arianna e ha deciso di portarsela via senza troppi gesti clamorosi. La loro storia è sicuramente una delle più solide dell’anno!

CICOGNA IN ARRIVO? – Arianna e Andrea hanno scattato una romantica foto a Genova, segno del loro grande amore. Tuttavia, qualche commento ha alimentato la speranza dei fan di vederli presto genitori. Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello e oggi inviata di Barbara D’Urso, ha persino commentato in maniera ironica di aver concepito suo figlio proprio in quel luogo. In tutto ciò, Arianna ha risposto divertita alla cosa, senza confermare o smentire nulla. I fan sono impazziti all’idea di vedere Arianna e Andrea genitori e in passato, durante un’intervista, non avevano negato questa splendida possibilità.

Per vedere la foto cliccate qui.