Uomini e Donne, Clarissa e Federico: dopo Arya c’è in progetto un altro figlio?

Nonostante la loro esperienza a Uomini e Donne si sia conclusa da tempo, Clarissa Marchese e Federico Gregucci continuano ad essere molto amati e seguiti dai fan del programma. Divenuti genitori da solo un anno, in molti si chiedono se in progetto ci sia un altro figlio. A rispondere a questa domanda è stata proprio Clarissa.

PRONTI AD ALLARGARE ANCORA LA FAMIGLIA? – Dopo la loro avventura a Uomini e Donne, luogo in cui si sono conosciuti ed innamorati, i due non si sono più lasciati. Nel maggio del 2019 hanno detto il loro “si, lo voglio” e dal loro grande amore, l’11 marzo del 2020, è nata Arya, la loro prima figlia.

Nonostante la distanza, come spiegato da Clarissa a UeD magazine, data dal lavoro di Federico che l’ha portato a Miami per allenare i ragazzi della Juventus Accademy, la coppia ha preso molto in considerazione l’idea di allargare nuovamente la famiglia. La stessa ex tronista ha ammesso che nell’abitazione in cui andranno definitivamente a vivere:

‘‘Ha due stanzette per i bambini. Una per una femminuccia, tutta rosa e una per un maschietto, tutta celeste”. La ragazza attualmente è in Sicilia con la sua famiglia d’origine, ma i progetti con Gregucci sono di trasferirsi in Toscana.

Sebbene abbiano questo desiderio, la stessa Marchese ha ammesso che non è un qualcosa che faranno subito. Alla rivista del dating show, la ragazza ha spiegato che lei e il marito vorrebbero iniziare a cercare la cicogna la prossima estate. L’attesa è data dal loro volersi concentrare unicamente su Arya, non volendosi perdere alcuna sua tappa.

Data la sua esperienza più che positiva al dating show, Clarissa ha voluto anche dare un consiglio a tutti coloro che vogliono partecipare a UeD. Secondo lei, chi veramente vuole trovare l’amore nel dating show, deve avere il cuore libero e il desiderio di innamorarsi. In tutto questo, però, è necessaria anche la leggerezza.